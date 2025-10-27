Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo "recordar viejos tiempos"
La comida de fraternidad se celebró en Tiñana
M. Á. G.
Mieres
Una comida de confraternización congregó a un centenar de antiguos trabajadores del Pozo Polio (Mieres), que se reunieron para celebrar su encuentro anual. La emblemática explotación de carbón del valle de San Juan ya ha cumplido tres décadas sin actividad.
La reunión tuvo lugar en un restaurante de Tiñana. "Hemos recordado viejos tiempos y es una satisfacción que nos hayamos reunido 101 compañeros de todas las categorías", destacaron los organizadores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
- Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego