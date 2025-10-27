Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo "recordar viejos tiempos"

Una comida de confraternización congregó a un centenar de antiguos trabajadores del Pozo Polio (Mieres), que se reunieron para celebrar su encuentro anual. La emblemática explotación de carbón del valle de San Juan ya ha cumplido tres décadas sin actividad.

La reunión tuvo lugar en un restaurante de Tiñana. "Hemos recordado viejos tiempos y es una satisfacción que nos hayamos reunido 101 compañeros de todas las categorías", destacaron los organizadores.