Disputada cuarta ronda eliminatoria del certamen de tonada "Ciudá de Llangréu", en Sama
Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte forman el jurado
M. Á. G.
Langreo
El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" vivió su cuarta ronda eliminatoria con la participación de trece cantantes, en una jornada en la que la participación fue mayoritariamente masculina entre los competidores que se subieron a las tablas del escenario del cine Felgueroso.
Como es habitual, ejerció como gaitero oficial Valentín Fuente. José Manuel González fue el presentador y el jurado estuvo formado por Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
- Pavimento nuevo y un aparcamiento provisional mientras duren las obras: así será la renovación de tres céntricas calles de El Entrego