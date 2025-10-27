Disputada cuarta ronda eliminatoria del certamen de tonada "Ciudá de Llangréu", en Sama

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" vivió su cuarta ronda eliminatoria con la participación de trece cantantes, en una jornada en la que la participación fue mayoritariamente masculina entre los competidores que se subieron a las tablas del escenario del cine Felgueroso.

Como es habitual, ejerció como gaitero oficial Valentín Fuente. José Manuel González fue el presentador y el jurado estuvo formado por Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte.