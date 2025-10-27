El futuro del pentatlón español habla con acento asturiano: el año triunfal de la mierense Alba González

La joven deportista mierense Alba González continúa ampliando su brillante palmarés en un año repleto de éxitos y crecimiento. Integrante del programa de tecnificación de la selección española de pentatlón moderno, su talento y constancia la sitúan ya entre las principales figuras de las categorías escolares y juveniles a nivel nacional.

Alba González, compitiendo. / Foto cedida a LNE

La atleta mierense participó en mayo en el Campeonato de España Escolar de Pentatlón, donde su equipo logró un meritorio tercer puesto, y además se alzó con la victoria en los relevos mixtos junto a su compañero César. Pocas semanas después, en Valladolid, conquistó un doblete histórico en el Campeonato de España de Láser Run, imponiéndose tanto en la prueba individual como en los relevos mixtos.

Racha de triunfos

La racha triunfal continuó en junio, en Gijón, donde volvió a proclamarse doble campeona de España de Triatle (disciplina que combina natación, carrera y tiro). Ese mismo mes, cerró el ranking escolar de triatlón en primera posición, consolidándose como la mejor deportista nacional de su categoría.

Alba González, celebrando un triunfo. / Foto cedida a LNE

En julio, se coronó campeona de Asturias de Acuatlón, y tras el parón veraniego, retomó la competición en septiembre con otro título regional: el Campeonato de Asturias de Biathle. Apenas unas semanas después, logró el subcampeonato de Asturias de Triatlón, en una prueba particularmente exigente por la eliminación del sector de natación, uno de sus puntos fuertes.

Más logros

Entre medias, Alba ha disputado varios campeonatos de España de triatlón, tanto con la selección asturiana escolar como con su club, con el que han conseguido mantenerse en segunda división nacional. También ha sumado podios en Cross (primera en la zona del Caudal, top 10 en el Cross Largo de Asturias), un top cinco en 3.000 metros de pista y primeros puestos en travesías a nado durante el verano.

Su entorno destaca que “Alba combina una gran capacidad de trabajo con una mentalidad competitiva muy sólida". "Es constante, versátil y se adapta bien a cualquier disciplina, cualidades que la hacen destacar en un deporte tan completo como el pentatlón moderno”.

Futuro prometedor

Este 2025 promete seguir siendo un año clave en su evolución. En mayo pasado, la Federación Española le ofreció una beca deportiva en el CAR de Sant Cugat, reconocimiento reservado a las mayores promesas del país. Aunque decidió posponer su incorporación por edad, sigue dentro del programa nacional de talentos, lo que le permitirá seguir formándose y compitiendo al más alto nivel.