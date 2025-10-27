Magia, manualidades y una visita por un pueblo terrorífico: San Mamés (San Martín del Rey Aurelio) adelanta la celebración de Halloween
Acudieron más de 70 niños acompañados de sus familias
San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, celebró el fin de semana su fiesta de Halloween, dedicada este año a la temática del Día de Muertos mexicano. La jornada fue "todo un éxito" de afluencia, destacaron los organizadores (la comisión festiva), ya que acudieron más de 70 niños acompañados de sus familias, "además de numerosos vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar del ambiente".
Los más pequeños disfrutaron de un espectáculo de magia a cargo de Pablo Picallo y realizaron una manualidad temática de Halloween y "luego merendaron con muchas ganas de que llegara la noche para comenzar el recorrido por el pueblo, que dio inicio a las ocho".
Durante el recorrido, los niños siguieron el camino marcado por los guías, pasando por lugares llenos de misterio y sorpresas: la Casa de las Muñecas, el Camino de los Secretos, la Plaza de la Música, la Casa de la Catrina, el Pozo de los Sustos, la Casa de la Llorona, la Iglesia y finalmente el Altar.
Sorpresa
Al entregar su ofrenda, el público recibió una gran sorpresa con la aparición de unos mariachis que acompañaron a todos hasta el bar, "donde continuó la fiesta con la deliciosa comida de la foodtruck 'La Gastroneta'", indicaron los organizadores, que agradecieron "de corazón el apoyo a todas las personas que se acercaron a San Mamés, que cada año son más, y sobre todo a la gente del pueblo, por su colaboración, entusiasmo y por mantener vivo ese espíritu de comunidad tan especial. Y, por supuesto, un agradecimiento a nuestra fantástica comisión, y sobre todo a Eva y Lucía por todo lo que hacen por este pueblo pequeño que es tan grande".
