El Memorial Ceferino Morón se queda en casa: la peña bolística Sotrondio gana la final a Casa Cuqui

El torneo de bolos Memorial Ceferino Morón de Sotrondio se quedó en casa en su edición número 32. Los locales ganaron la gran final por 14-8 a los actuales campeones de Asturias, Casa Cuqui. Un total de 16 equipos de toda la región participaron en el campeonato, que terminó este fin de semana.

Óscar Magdalena es jugador y secretario de la Peña Bolística Sotrondio. "Este año en el Memorial", explica, tomaron parte "16 equipos". A la final llegaron los locales contra Casa Cuqui, que ostentan el título de campeones en la actualidad. Los sotrondinos, por su parte, tienen en su equipo al nuevo campeón de Asturias individual, Sergio Hevia. Este sábado Hevia estuvo tirando bolos con la familia Real en Valdesoto, en la entrega del premio al Pueblo Ejemplar. Al día siguiente, en la bolera de Sotrondio, vestía la camiseta azul de su peña, para ayudar a su equipo a ganar el Memorial Ceferino Morón, "toda una tradición", con 32 ediciones ya disputadas.

La partida final fue retransmitida a través de las redes sociales. Uno de los objetivos de los bolos asturianos ahora es "intentar ganar afición". Magdalena reconoce que hay cierto peligro, porque apenas hay relevo generacional. Los jóvenes no se enganchan a este deporte tradicional, en gran parte, por desconocimiento. "Durante años se hicieron visitas a colegios, y algún chaval iba cogiéndole el gusto. Hay que volver a hacer promoción", subrayaba. "Si fuésemos un animal, el deporte de los bolos estaría en peligro. Hay que actuar". Para ello se organizan torneos como el terminado este fin de semana en Sotrondio. "Hay que intentar hacer afición".