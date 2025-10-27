El Sobrescobio Redes Trail, toda una fiesta de las carreras de montaña que encumbró a Fréderic Tranchand y a Naiara Irigoyen

El Sobrescobio Redes Trail celebrado este fin de semana fue toda una fiesta de las carreras de montaña. Hubo cerca de un millar de participantes entre las dos pruebas: el sábado, la "reina" de 32 kilómetros, dentro del circuito Merrell Skyrunner World Series, el domingo, la "corta" de 17 kilómetros, final del campeonato sub 23. La carrera larga sirvió para encumbrar al francés Fréderic Tranchand y a la vasca Naira Irigoyen. El domingo, los ganadores fueron la segoviana Claudia Corral y el también británico Tom Spencer, ambos de categoría U23.

El ambiente en la prueba, como en los últimos años, fue muy especial. La Sobrescobio Redes Trail se ha convertido en una de las pruebas más prestigiosas del circuito nacional, entre otras razones, por todo lo que rodea a la carrera. Buen ambiente, actividades complementarias para los acompañantes y corredores... y un gran recorrido, claro está.

El carácter internacional de la prueba también da mucho color a la participación. El grueso de los corredores son españoles, pero hubo hasta nueve nacionalidades más: Reino Unido, Francia, Suecia, Alemania, Perú, Colombia, Polonia, Estados Unidos y Moldavia.

Igualdad

La carrera de 32 kilómetros, valedera para el circuito mundial Merrell, se inició a las 9.00, con tiempo nublado pero seco, y aguantó apenas sin llover hasta el final. La exigencia del recorrido era muy alta, con un desnivel positivo de 2.100 metros, pasando entre hayedos, cumbres y técnicos senderos. Ya en el primer paso cronometrado, Llampaces (4,7 kilómetros) iban en cabeza el campeón del mundo y ganador final de la carrera, Fréderic Tranchand, y el actual subcampeón mundial, el español Manuel Merillas. "A medida que pasaban los kilómetros de la EDP Sobrescobio Skyrace Merillas y Tranchand han estado jugando a un tiro y afloja manteniéndose a escasos segundos. Y es que en el punto más alto de la carrera, el Cogollu (1209 metros de altitud), tan solo había una diferencia de dos segundos entre ellos", recalcaron desde la organización.

A partir de ese momento, la carrera empezó a decantarse a favor del francés. Merillas, en la bajada definitiva desde Ladines a Rioseco, donde estaba la meta, acabó siendo rebasado por el riojano Alain Santamaría, que acabó segundo. Tranchand batió en casi diez minutos el récord de la prueba, parando el crono en 2:40:38. "La zona se parece mucho a donde vivo", señaló el francés tras llegar a meta, "especialmente las partes bajas de bosque. Pero las zonas altas son diferentes, me ha gustado mucho correr aquí".

Victoria incontestable

En la prueba femenina, Naiara Irigoyen consiguió una victoria clara, con un tiempo de 3:23;06, batiendo también el récord de la prueba, que estaba en poder de la francesa Lucille Germain. "He disfrutado muchísimo", subrayó la ganadora tras llegar a Rioseco. La segunda clasificada fue Patricia Pineda (3:30:28) y tercera, Greta García (3:32:55).

Domingo

El domingo, las condiciones climatológicas fueron distintas. La carrera se disputó con lluvia, transformando por completo el terreno, que el día anterior estaba totalmente seco. Barro y humedad fueron un desafío para los corredores. El ritmo marcado por los corredores fue durísimo en los primeros kilómetros (2:46 el kilómetro, en una prueba de montaña con 1.100 metros de desnivel positivo). El británico Tom Spencer (1:18:02) y la segoviana Claudia Corral fueron los ganadores finales (1:33:59). El primero se ha puesto líder del circuito internacional U23.