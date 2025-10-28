Más de 6.400 compañías creadas y 35.000 personas informadas: los centros de empresas públicos de Asturias cumplen 25 años

La Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias (ACEPPA) cumple 25 años. Para celebrarlo, este martes organizó en el pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) una jornada en la que hizo balance del trabajo de los 16 centros que integran la asociación. Las cifras las dio su presidenta y directora gerente de Valnalón, Marta Pérez. "35.433 personas se acercaron para informarse o participar en cursos y talleres. Se han realizado 7.304 planes de empresa", y de ellos, cristalizaron transformándose en empresa "6.477". Además, se ayudó a la consolidación de "5.691 compañías".

En la mesa redonda inicial, junto a Marta Pérez, también estuvieron el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, y el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, que puso al Sotón como ejemplo de "la capacidad de Asturias para transformarse".

Portal de recursos

Sánchez anunció la entrada en funcionamiento del nuevo portal web "Asturias emprende", en el que las personas interesadas en sacar adelante su negocio o empresa "lo tendrán todo a mano". Esta nueva marca, "Asturias Emprende" será además la "nueva seña de identidad" de los 16 centros de empresas públicos de la región. "El 99% de la población asturiana está a menos de 45 minutos de alguno de estos centros", subrayó la presidenta de la ACEPPA.

Pérez recordó como varios de estos equipamientos surgieron "como una idea con la que rehabilitar algunos edificios emblemáticos". Fue el caso de Valnalón, en Langreo, o La Curtidora en Avilés, que se han convertido en "un elemento dinamizador de la zona donde están ubicados". Con la nueva marca "Asturias Emprende", subrayó, "queremos estar a disposición directa de todos los emprendedores, de quien tenga una idea. En esta plataforma estará todo disponible".

Marta Pérez, con Borja Sánchez y José Ramón Martín Ardines. / L. M. D.

Recalcó el Consejero de Ciencia, Industria y Empleo que en el nuevo portal "se ofrece información y contactos sobre posibles fuentes de financiación, asesoramiento, entidades que pueden ofrecer apoyo de todo tipo". El portal se incluye dentro del nuevo "Plan de Emprendimiento" hasta 2027, con el cual "se quiere aumentar la tasa de emprendimiento", señaló Sánchez, desde el 4,8% hasta el 5,8%. Incrementando, también a poder ser, el peso del empresariado femenino, "hasta igualarlo". Un segundo objetivo del plan es el de aumentar el número de empresas creadas cada año en la región, hasta elevarlo "hasta las 1.450 ó 1.500 anuales". Teniendo en cuenta que las disoluciones anuales rondan "las 350", se quiere "llegar a crear de forma neta unas 1.100 empresas, hasta alcanzar las 65.000 en total", apuntó el Consejero.

Con "Asturias Emprende", además de a la creación de empresas, se quiere poner el foco en "su consolidación". Por el momento, la tasa de supervivencia empresarial en Asturias es "un punto superior a la media nacional", añadió Sánchez. "Emprender", concluyó, "es un acto de compromiso con la región en la que vivimos".

Mesas redondas

Tras el acto inicial, se celebraron otras dos mesas redondas. "De ACEPPA a Asturias Emprende" y "Plataforma web y mapa de recursos de Asturias Emprende". Además de numerosos trabajadores de los centros de empresas públicos de Asturias estuvieron en las jornadas representantes de cámaras de comercio, empresas, ayuntamientos y organismos de apoyo al emprendimiento.

La mesa redonda "De ACEPPA a Asturias Emprende", con José Otero, Noelia Llano, Sonia Fernández, María del Mar García Poo y Luis Díaz. / L. M. D.

De los 16 centros de empresas públicos de Asturias, nueve son municipales (Avilés, El Franco, Gijón, Grado, Llanes, Cangas del Narcea, Santo Adriano, Tineo y Valdés). Tres son de entidades camerales (Gozón, Olloniego y Gijón), dos de Sodeco (Mieres y El Entrego) y dos más, autonómicos (Valnalón y el CEEI).