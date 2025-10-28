El escritor Fulgencio Argüelles protagoniza una nueva cita con del ciclo “Así suenan los libros con…”, la exitosa iniciativa del Conservatorio de Mieres

El escritor mierense Fulgencio Argüelles será el protagonista de un nuevo episodio del ciclo “Así suenan los libros con…”, organizado por el Conservatorio de Mieres. El encuentro tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura de Mieres, espacio al que el ciclo ha tenido que trasladarse ante la gran acogida del público, que ha agotado ya todas las entradas disponibles.

Acompañado por Alberto Rodríguez

En esta ocasión, Argüelles estará acompañado por Alberto Rodríguez Martín, a quien el propio autor considera su mejor lector. Juntos ofrecerán un recorrido literario y musical por la banda sonora de su vida y de su obra, un diálogo entre literatura y música que constituye la esencia de este ciclo cultural.

Durante el acto, casi un centenar de personas —entre profesores, alumnos, exalumnos y amigos del Conservatorio— interpretarán en directo los temas seleccionados por el escritor. Los docentes del centro han sido los encargados de realizar los arreglos y de adaptar las formaciones instrumentales para la ocasión. Entre las piezas que sonarán figuran canciones de Juan Pardo, Rozalén o Neil Diamond, entre otros artistas que han marcado la memoria emocional y artística de Argüelles.

“Todos los que formamos parte de la gran familia del Conservatorio de Mieres nos sentimos emocionados por poder ofrecer nuestro trabajo y nuestra música a este fantástico escritor, que además es un referente en la vida cultural del concejo a través de la Asociación Serondaya, de la que es presidente”, señalan desde la organización.

Un cartel de Alfredo Casasola

El cartel del evento ha sido diseñado por Alfredo Casasola, antiguo alumno del Conservatorio y actual diseñador gráfico en la Fundación Juan March.

Desde su creación, el ciclo “Así suenan los libros con…” ha contado con la participación de reconocidos nombres de la literatura y la cultura, como Miguel Barrero, Aitana Castaño, Maxi Rodríguez, Paco Ignacio Taibo, Ángel de la Calle, María Fernández Abril, Montse Garnacho o Reynaldo Sietecase, además de figuras del mundo del cine como Luis San Narciso o Lola Salvador.

"La cita de este jueves promete ser una velada especial, un homenaje sentido a uno de los grandes narradores asturianos, que ha sabido tejer con palabras y música un puente entre la creación literaria y la emoción compartida", destaca la organización.