Langreo, en "guerra" contra las cacas y los perros sueltos: la Policía Local puso 28 multas desde el verano

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la Policía Local, ha intensificado en los últimos meses "las labores de prevención y control sobre la tenencia responsable de animales, una de las principales demandas vecinales en materia de convivencia". La existencia de numerosas "cacas" en espacios públicos es una reclamación habitual. Desde el verano, se han tramitado 28 denuncias por la presencia de perros sueltos, sin correa o sin bozal, de los cuales tres pertenecen a razas potencialmente peligrosas (PPP).

Además, la Policía Local también ha impuesto sanciones administrativas a dos personas por miccionar en la vía pública, una conducta incívica que también vulnera la ordenanza municipal de limpieza.

Ordenanza

Paralelamente a esta "guerra" contra las cacas y la suciedad, el gobierno local está recorriendo los distritos del concejo dentro del proceso participativo con el que se elaborará la nueva Ordenanza de Derechos Ciudadanos, un documento "que recoge los principales retos de la convivencia en Langreo". En las asambleas celebradas hasta el momento, los vecinos participantes han incidido y destacado, "como asunto prioritario", el comportamiento "incívico de algunos dueños de mascotas, la presencia de animales sueltos y la falta de recogida de excrementos". Problemas que se unen a otras preocupaciones como "la limpieza viaria, el depósito indebido de muebles o bolsas de basura y la aparición de vertederos ilegales en entornos naturales".

Ante estas situaciones, el Ayuntamiento de Langreo "reforzará la vigilancia y aplicará sanciones a quienes no recojan las heces de sus perros, además de insistir en la importancia de mantener una vía pública limpia". El Consistorio recomienda también a los propietarios "el uso de una botella con vinagre, disolución jabonosa o de lejía, para limpiar los orines de las mascotas, conforme a la ordenanza vigente".

Por su parte, el borrador de la Ordenanza de Derechos Ciudadanos "seguirá enriqueciéndose con nuevas aportaciones vecinales". Esta semana se celebrará nueva asamblea en Ciaño, y el equipo de gobierno tiene previsto extender estos encuentros a La Nueva, Pando y el barrio de Pénjamo, con el objetivo de "seguir construyendo una convivencia más cívica, limpia y participativa".

Ataque

Hace unas semanas, un perro de raza potencialmente peligrosa mordió a sus dueñas en Riaño, tras liberarse del bozal que llevaba puesto. Las atacó tras escuchar el ruido de una megafonía, "que lo puso como loco". Tuvieron que ser ingresadas en el hospital debido a la gravedad de las heridas.