"Madness", Yllana y Primital Brothers vuelve a unir fuerzas en el teatro de Langreo

La obra se representa el sábado 1 de noviembre a las 20.15 horas las entradas valen 9 euros

Una representación de &quot;Madness&quot;.

Una representación de "Madness". / Yllana Producciones

L. Díaz

Langreo

El Teatro José León Delestal de Langreo acogerá este sábado 1 de noviembre la representación de "Madness", la nueva comedia musical creada por la compañía Yllana en colaboración con el cuarteto vocal "Primital Brothers". La entrada tiene precio de 9 euros.

"Madness" es una propuesta escénica que "explora la vida en los márgenes del sistema a través del humor, la música y la sátira". Bajo la dirección y dramaturgia de Joe O’Curneen, la obra propone un viaje que transita “de codearse con la élite a dormir bajo un puente” y “de la indigencia a la jet set”, reflejando la fragilidad y el absurdo "de las jerarquías sociales contemporáneas". Con frases tan reveladoras como “ayer comiendo ostras; hoy ostracismo”, la pieza convierte la ironía en un vehículo de reflexión sobre los contrastes de la sociedad actual.

La historia se desarrolla a través de un lenguaje escénico que combina el humor gestual característico de Yllana con el estilo vocal de "Primital Brothers", quienes emplean sonidos onomatopéyicos y armonías vocales para construir "un universo propio, a medio camino entre la comedia musical y la crítica social".

El elenco está formado por Íñigo García, Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas y Sam Gómez, cinco intérpretes que combinan capacidad vocal y comicidad escénica.

La compañía Yllana, reconocida internacionalmente por su humor gestual y su creatividad escénica, crea, produce y distribuye espectáculos en todo el mundo, además de gestionar espacios teatrales y desarrollar proyectos culturales de gran alcance. Por su parte, el cuarteto "Primital Brothers" ha consolidado un estilo inconfundible que fusiona el surrealismo sonoro con la sátira y la música a capela, logrando una conexión directa con el público a través del humor y la emoción.

"Madness" es la tercera sesión de la 52.ª edición de las Jornadas de Teatro de Langreo, que se abrieron con "Los cuernos de don Friolera", de Kumen, y con "La desconquista", de Ron Lalá.

