Mieres redefine a Picasso con una mirada feminista por el 25N: “No soy tu señorita”

El Ayuntamiento de Mieres redefine a Picasso y su mirada sobre las mujeres con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bajo el lema “No soy tu señorita”, la Concejalía de Igualdad y Feminismo, dirigida por Nuria Rodríguez, presenta una campaña que toma como eje una reinterpretación feminista de "Las señoritas de Avignon". La obra de Picasso, considerada fundacional del cubismo, sirve en esta ocasión para cuestionar la mirada patriarcal que "fragmentó y cosificó a las mujeres a lo largo de la historia del arte".

“Fragmentadas por la mirada, reconstruidas por la lucha” es el lema que articula el mensaje de esta programación, que invita a recuperar a las mujeres como sujetos completos, furiosos y vivos, frente a cualquier forma de violencia, simbólica o real.

Educación feminista como herramienta contra el machismo

Durante todo el mes de noviembre, Mieres acogerá un amplio programa de actividades que combinan cine, teatro, talleres, charlas y propuestas educativas, con el objetivo de promover la educación feminista como clave para erradicar las violencias machistas.

El ciclo de Cine Igualdad inaugurará la programación el miércoles 5 de noviembre con la proyección de "Akelarre", de Pablo Agüero, en el Auditoriu Teodoro Cuesta. El martes 11, la Casa de Cultura será escenario de dos actividades: a las 12 horas, la charla “La violencia de género en mujeres vulnerables”, organizada por Aspaym Castilla y León, y a las 18 horas, el encuentro del grupo de participación adolescente bajo el título “Lo que sentimos, lo que vemos”.

El miércoles 12 continuará el ciclo de cine con "Les invisibles", de Louis-Julien Petit, mientras que el viernes 14 llegará al escenario del Teodoro Cuesta el espectáculo “Histéricas”, de Cuéntame un cuadro, con Mariajo Baudot en directo, una propuesta que fusiona arte, historia y reivindicación.

Juventud, arte y teatro frente a las violencias machistas

El martes 18 de noviembre, Cruz Roja Juventud organizará la actividad “La violencia en las mujeres jóvenes”, con participación de profesionales especialistas, adolescentes y voluntariado. Un día después, el miércoles 19, se proyectará Rita, de Paz Vega, dentro del ciclo cinematográfico.

El viernes 21, el Auditoriu Teodoro Cuesta acogerá la representación teatral “Mujeres a escena”, de Arte Producciones José Rico Teatro, que pondrá el acento en la fuerza colectiva de las mujeres como protagonistas de cambio.

El lunes 24, la Casa de las Mujeres será espacio de creación con el taller familiar “Interpreta nuestro cartel”, una propuesta para reflexionar en torno al lema y la imagen de la campaña.

El 25N: acto institucional y homenaje a Ana Orantes

El martes 25 de noviembre, fecha central del 25N, tendrá lugar el acto institucional en la Plaza del Ayuntamiento, a las 12 horas, con una representación teatral inspirada en la historia de Ana Orantes, a cargo del grupo Alevosía Teatro, símbolo de la denuncia de la violencia machista en España. Por la tarde, a las 18 horas, se organizará la salida en autobuses hacia la manifestación, con inscripción previa en el teléfono 985 46 62 62.

Cine, debate y poesía para cerrar el ciclo

El miércoles 26 se proyectará "How to have sex", de Molly Manning Walker, mientras que el jueves 27 se celebrará un visionado y mesa redonda sobre el documental “Custodia compartida”, de Marino Franco. El domingo 30, el Auditoriu Teodoro Cuesta acogerá el espectáculo poético “Poecast”, de Mala Maextra, y el martes 2 de diciembre cerrará la programación con la charla “Malas mujeres. Construcción y deconstrucción del mito”, de Cuéntame un cuadro, en la Casa de Cultura.

Con esta programación, Mieres se reafirma como un espacio de reflexión, cultura y compromiso. La reinterpretación de Picasso no solo revisa el papel de las mujeres en el arte, sino que invita a mirar de nuevo desde la conciencia feminista, reconstruyendo esas figuras fragmentadas por la historia y reivindicando la lucha colectiva frente a todas las formas de violencia machista.