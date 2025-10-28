El nuevo parque de Langreo deberá esperar: el proyecto se impulsará cuando finalice la urbanización de los terrenos liberados por las vías

El nuevo parque de Langreo Centro deberá esperar. El Ayuntamiento, propietario de la parcela, explicó que solo se pondrá poner en marcha el nuevo espacio verde una vez que la urbanización del plan de vías esté ejecutada o "más o menos perfilada de forma definitiva" para que ambas obras no se solapen.

El nuevo parque estará ubicado en Langreo Centro, en la parcela de titularidad municipal emplazada junto al estadio de fútbol de Ganzábal y que hasta ahora había estado afectada por las obras del soterramiento de las vías. El objetivo del gobierno local es contar en la zona con un amplio espacio verde con árboles que sirva de "zona de refresco" y esparcimiento para los vecinos.

La nueva zona verde va desde la rotonda de acceso a Valnalón hasta el inicio de la calle La Unión, en las inmediaciones de la pinacoteca. Es un terreno junto al que discurría el antiguo trazado ferroviario y que en los últimos años se había utilizado, precisamente, para guardar maquinaria y material de obra del plan de vías.

Es una parcela, no obstante, que discurre junto a los terrenos afectados por la urbanización del suelo liberado por las vías, tras la entrada en servicio del tramo soterrado de la línea Gijón-Laviana. Esa urbanización se inició, tras una larga espera, este mismo mes, con un plazo de ejecución de quince meses.

"Lo primero que habría que hacer con el parque es presupuestarlo y sería con el presupuesto que viene, en su caso. Para ejecutar ese espacio verde habría que esperar a que la obra de urbanización del soterramiento esté acabada o más o menos perfilada para que no suponga un problema. Meterte en la misma zona con dos proyectos distintos es delicado", indicó el edil de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases, que añadió que sería "complejo" poner en marcha una obra que pudiera verse condicionada con los trabajos que se hagan en las inmediaciones.

El alcalde de Langreo, Roberto García, ya había asegurado el mes pasado que "se aprobó hace años por parte del Pleno del Ayuntamiento que (ese espacio) fuera una zona verde y queremos comenzar con ello. Tendríamos que esperar al presupuesto del próximo año".

Parque Pinín

No es único proyecto para extender los espacios verdes de Langreo que el Ayuntamiento tiene en cartera. El gobierno local ultima la compra de los terrenos necesarios para ampliar el parque Pinín, en La Felguera. En concreto, promueve un proyecto para dotar de mayor superficie a este espacio lúdico habilitando, además, un nuevo vial que comunique las calles Alonso Grande y Horacio Fernández Inguanzo.

Este último vial da acceso a los colegios Beata Imelda-Santo Tomás y Turiellos, pero actualmente no tiene salida, lo que convierte el recorrido en un fondo de saco para los coches y autobuses escolares que van a los centros educativos.

En la actualidad, los coches que van a los colegios tienen que dar la vuelta para regresar al centro de La Felguera, a través de la calle Ingeniero Casariego, lo que, en ocasiones, genera problemas de tráfico en las horas punta de entrada y salida a los centros educativos, expone el gobierno local.