El PP de Mieres denuncia el “caos circulatorio y comercial” en el centro de la ciudad por la falta de coordinación entre obras

El presidente del PP de Mieres y senador por Asturias, Lito Rodríguez, ha alertado este martes del “caos” que sufren vecinos, comerciantes y conductores en el casco urbano debido al solapamiento de varias obras que se ejecutan “de manera descoordinada”. El dirigente denuncia lo que considera una mala previsión municipal tras mantener reuniones con afectados que le han trasladado su creciente preocupación.

Rodríguez recuerda que las reformas de las calles Leopoldo Alas y Alfonso Camín coinciden con la instalación de la red de calor, y que actualmente “tres empresas distintas trabajan sin coordinación entre ellas”. “El resultado es evidente: calles levantadas hasta en dos ocasiones con apenas semanas de diferencia, cortes de circulación sin señalización previa, accesos a garajes bloqueados durante fines de semana completos y molestias constantes para residentes y comerciantes”, apuntó.

Muchas quejas

El dirigente popular aseguró que los vecinos ya han presentado “quejas reiteradas” ante una situación que, según sus palabras, “sigue sin resolverse y genera una sensación de abandono por parte de la administración municipal”.

El dirigente popular citó como ejemplo “el cierre de la calle Numa Gilhou durante la Feria del Deporte, pese a que el entorno de la Plaza estaba ya peatonalizado”, una decisión que, según señala, “aumentó los problemas de circulación y la falta de aparcamiento en el centro”.

El presidente del PP mierense subrayó que los problemas de coordinación afectan no solo al tráfico, sino también a la logística de los comercios y al día a día de los vecinos, y calificó la situación de “planificación deficiente que podría haberse evitado con una supervisión adecuada”.

Mantener la zona azul

En relación con la propuesta del PSOE de suspender temporalmente la zona azul, Rodríguez rechaza la medida al considerar que “empeoraría la rotación de vehículos, provocando que los coches permanecieran aparcados durante días y agravando los problemas de movilidad”.

El líder popular reclama que la concejalía de Seguridad Ciudadana asuma la coordinación y control de las tres empresas que ejecutan las obras y adopte medidas para minimizar las molestias a los ciudadanos. “Solo con una actuación decidida se podrá reducir el impacto en la vida diaria y en la actividad económica del casco urbano”, afirmó.