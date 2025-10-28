Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado aumenta en 100.000 euros al año su aportación al Centro de Nanotecnología de El Entrego

El CINN percibirá 1,3 millones en cuatro años, 400.000 euros más de lo previsto hasta ahora

Por la izquierda, Sergio Ena, Borja Sánchez, Ardines y Adolfo Fernández, en el laboratorio de física cuántica del CINN, en una imaen de archivo.

Luisma Díaz

El Entrego

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado una adenda al convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Oviedo con el objetivo de "reforzar el apoyo al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), ubicado en El Entrego" (San Martín del Rey Aurelio). Esta modificación incluye un "incremento significativo de la financiación para este equipamiento", que alcanzará los 1,3 millones de euros en cuatro años. 

Con este compromiso económico, canalizado a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se quiere consolidar el papel del CINN "como referente en investigación de alto nivel en el ámbito de los nanomateriales y la nanotecnología". El centro recibirá 334.000 euros anuales durante el periodo 2025–2028, lo que supone 100.000 euros más de los que recibía hasta ahora cada año.

La decisión, según la Consejería de Ciencia, "se enmarca en la estrategia del Principado para impulsar la I+D+i como motor de desarrollo económico y social, y responde a los excelentes resultados obtenidos por el centro en los últimos años".

Ampliación

Además del refuerzo presupuestario, "el Ejecutivo autonómico trabaja en la ampliación de las instalaciones del CINN". En el nuevo espacio, el centro podrá desarrollar un proyecto pionero en física cuántica: un simulador y un ordenador cuántico basado en átomos de Rydberg, para el que ha obtenido "más de siete millones" de euros de financiación.

El proceso de ampliación, en estos momentos, se encuentra en fase de adjudicación por parte de la Agencia Sekuens. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.727.800 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La inversión cuenta con financiación del Instituto de Transición Justa (ITJ) en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cambios

El diseño del nuevo edificio se realizó no sin polémica: inicialmente, se iba a llevar a cabo un proyecto de mayores dimensiones, de casi 10 millones, que consistía en un segundo edificio TIC. El proyecto quedó desierto, y se hizo una adaptación para intentar no perder fondos. La empresa Madison, que compartía instalaciones del edificio TIC con el CINN, se trasladó a Valnalón, dejando así todo el espacio para el Centro de Nanotecnología. Al mismo tiempo, se licitaba este segundo inmueble, de dimensiones más modestas, en el que se ubicará el ordenador cuántico. Tendrá una superficie construida de 1.284,81 m², distribuida en planta baja y primera planta. Ocho millones de euros se destinaron al proyecto de terminar el paseo fluvial en Langreo.

Plantilla en crecimiento

El crecimiento de la actividad científica que desarrolla el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), que ha provocado un notable aumento de la plantilla, que se sitúa ya en 91 personas, entre investigadores, personal técnico y administrativo.

Según la memoria de actividad correspondiente al pasado año, el CINN tiene contratados a 49 investigadores senior, 6 investigadores postdoctorales, 23 estudiantes de doctorado, 6 técnicos y 7 trabajadores en la parte de gestión. Son una veintena más de los que había en 2023.

