Ayuntamiento asturiano busca organizador para la cabalgata de Reyes: el contrato es de 35.000 euros
Langreo saca a licitación la organización del desfile, además de las recepciones de Aliatar y de los Reyes Magos
L. Díaz
El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación el contrato para la organización, coordinación y ejecución de las actividades "vinculadas a la festividad de los Reyes Magos de 2026", una de las actividades más esperadas del calendario festivo del concejo. El presupuesto base de licitación asciende a 35.000 euros (28.925,62 euros sin impuestos).
El objeto del contrato es la prestación integral del servicio "para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos tradicionales, que se celebran entre los días 3 y 5 de enero". Se incluyen las recepciones del Príncipe Aliatar y de los Reyes Magos, así como la Cabalgata del día 5 de enero, que recorrerá las principales calles de Langreo.
Con esta licitación, el Ayuntamiento "busca asegurar la continuidad y calidad de las actividades, cumpliendo con los criterios de seguridad, organización y estética navideña que requiere un evento de esta magnitud y adaptándose al volumen de población del concejo". Las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 11 de noviembre.
Iluminación navideña
Lo que ya está "atado" en Langreo es la iluminación navideña. El contrato salió a licitación en pleno verano, y se formalizó a finales de septiembre. La empresa adjudicataria es la sierense Romeo Pérez Moro, especializada en instalaciones eléctricas. El coste del contrato será de 49.973 euros, incluyendo impuestos.
El montaje de la decoración luminosa navideña debe estar terminado el 22 de noviembre. En esa fecha se hará una prueba de funcionamiento. La instalación deberá estar operativa la semana del 24 de ese mismo mes y la inauguración de las luces se hará el 5 de diciembre.
Las luces funcionarán hasta el 7 de enero de 2026 y estarán encendidas de 18.00 a 00.00 horas, de lunes a viernes, y hasta las 2.00 de la madrugada los fines de semana y festivos. El desmontaje de las denominadas instalaciones singulares, estructuras de gran tamaño ubicadas en plazas y jardines, será el 15 de enero. Para el resto de luces, se hará entre el 7 y el 30 de enero.
