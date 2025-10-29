Bodas de plata de la "jubilación" de un emblemático pozo: descubre los actos que recordarán la historia de esta mina

Durante los últimos tres lustros, los trabajadores del pozo Tres Amigos, en la Güeria San Xuan, han venido reuniéndose cada año para compartir, en torno a una mesa, recuerdos y vivencias de decenas de mineros que trabajaron en esta mina hasta que en el año 2000 se cortara la jaula. Ahora, un cuarto de siglo después del cierre del pozo, los mineros han decidido organizar unas jornadas para conmemorar la citada efeméride. Un programa que arrancará el miércoles que viene, 5 de noviembre, con una exposición, y finalizará el 15 del mismo mes, con la tradicional comida de hermandad.

"Si celebrar una comida-reunión de antiguos trabajadores durante 14 años con cientos de asistentes, organizando además exposiciones, charlas, rutas o editando libros ya era un objetivo difícil, en esta ocasión los integrantes del Colectivo de Trabajadores del Pozu Tres Amigos vamos un poquito más allá, y con motivo del 25 Aniversario del cierre del pozu, la última explotación minera de la Güeria San Xuan, tenemos organizados una serie de actividades con el fin último de intentar mantener vivos nuestros recuerdos, nuestra historia, nuestras vivencias, nuestras tragedias, nuestro trabajo, nuestra memoria…", señalan los organizadores del evento.

"Como siempre decimos, somos mucho más que Tres Amigos", agregan. Y explican que el evento supone también un homenaje a al valle de San Xuan, "que había visto como todas aquellas bocaminas, pozos y cortas a cielo abierto, en otros tiempos cuna de guerrilleros, sindicalistas, sindicatos, políticos o cantaores, dejaban de extraer aquello que en su día fuera motor de la industria en Asturias y por ende de España; el carbón, que tanto abundaba y aún permanece en sus entrañas".

Una edición anterior de la comida de Hermandad de los trabajadores de Tres Amigos. / LNE

Exposición

El programa se iniciará el miércoles día 5, a las 18:30 horas con la inauguración en la Casa de la Cultura de Mieres, de una exposición de fotografías de las instalaciones del pozo y sus trabajadores. Muchas de estas imágenes son inéditas, y se expondrán acompañadas de material minero y enseres de algunos de los mineros de la explotación.

Tres días más tarde, el sábado día 8, a las 13:00 horas, tendrá lugar un emotivo acto en la plazuela del pozo Tres Amigos "en recuerdo a todas y todos quienes trabajaron allí, dejando su esfuerzo y en algunos casos su vida, para que hoy tengamos algo que recordar". El acto será presentando por la periodista Aitana Castaño, y en el mismo intervendrán posteriormente: Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres, y un representante de la empresa Hunosa. A las 13:30 horas se descubrirá una placa homenaje y volverá a sonar, 25 años después, el turullu del pozu, recuperado y restaurado por los propios trabajadores. "Un turullu que marcaba la vida, y por desgracia, también la muerte de nuestras Cuencas mineras y en este caso, de toda la Gueria San Xuan", explican los organizadores.

"Como siempre nuestras pretensiones son humildes y sencillas: un homenaje a las personas, únicas protagonistas de cualquier historia, que un día decidimos compartir algo tan importante como trabajar para ganarse la vida en un pozo llamado popularmente Pozu Sela", agregaron. El programa se cerrará el sábado 15, con la tradicional comida de hermandad, que reúne a los exmineros de la explotación en torno a una mesa, en la que las anécdotas y el recuerdo de los viejos tiempos es el menú más importante.