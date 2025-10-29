Diez años de "Gaiteros del carbón", que preparan una exposición y un concierto conmemorativo

Los "Gaiteros del carbón" cumplen diez años. Lo hacen con proyectos y la ilusión intacta tras una década. La banda, formada ahora por 18 jóvenes -la media de edad está en los 17,18 años- quiere celebrar su aniversario impulsando varios proyectos. Entre ellos, una exposición retrospectiva y un gran concierto. Para lograr financiación, han abierto una campaña de micromecenazgo ("crowdfunding") en la plataforma Verkami.

El gaitero Pablo Carrera es el creador, junto con el percusionista Nico Iglesias, de los "Gaiteros del carbón". Recuerda que fue en la Cabalgata de Reyes de 2016 en Pola de Laviana cuando se reunieron por vez primera, casi por casualidad. Se quería hacer un homenaje al pozo Carrio, recién cerrado, y se buscaban figurantes para ir de mineros. Una cosa llevó a la otra, y los chavales de la escuela de música de Carrera acabaron desfilando, de mineros, pero también tocando. Desde ahí, ha sido un no parar, con actuaciones constantes, algunas con artistas como "Celtas Cortos", "Dixebra", Marisa Valle Roso o "Los Berrones".

Los "Gaiteros del carbón", en su estreno en la Cabalgada de Laviana en 2016 / Gaiteros del carbón

Para el décimo aniversario buscan hacer algo especial. Una exposición con "fotos, vídeos, la evolución de la indumentaria de la banda...". También piensan en lanzar productos de la banda, como botellas de sidra personalizadas, camisetas o gorras. El colofón sería un gran concierto, "con más músicos".

La banda, con "Celtas Cortos" en un festival en La Felguera. / LNE

Para ello se requiere de financiación. Este 28 de octubre abrieron una campaña de apoyo en Verkami, van recaudando ya unos 1.400 euros. Piensan en lograr al menos 3.000, "el mínimo para poner en marcha algunas de las cosas", subraya Pablo Carrera. A los colaboradores se les ofrecen "recompensas". "El proyecto busca no solo reunir fondos, sino también tejer comunidad en torno a una década de compromiso con la cultura asturiana", concluyen desde la banda.