Diez años de "Gaiteros del carbón", que preparan una exposición y un concierto conmemorativo
La popular banda inicia una campaña de micromecenazgo para apoyar los proyectos de su décimo aniversario
Los "Gaiteros del carbón" cumplen diez años. Lo hacen con proyectos y la ilusión intacta tras una década. La banda, formada ahora por 18 jóvenes -la media de edad está en los 17,18 años- quiere celebrar su aniversario impulsando varios proyectos. Entre ellos, una exposición retrospectiva y un gran concierto. Para lograr financiación, han abierto una campaña de micromecenazgo ("crowdfunding") en la plataforma Verkami.
El gaitero Pablo Carrera es el creador, junto con el percusionista Nico Iglesias, de los "Gaiteros del carbón". Recuerda que fue en la Cabalgata de Reyes de 2016 en Pola de Laviana cuando se reunieron por vez primera, casi por casualidad. Se quería hacer un homenaje al pozo Carrio, recién cerrado, y se buscaban figurantes para ir de mineros. Una cosa llevó a la otra, y los chavales de la escuela de música de Carrera acabaron desfilando, de mineros, pero también tocando. Desde ahí, ha sido un no parar, con actuaciones constantes, algunas con artistas como "Celtas Cortos", "Dixebra", Marisa Valle Roso o "Los Berrones".
Para el décimo aniversario buscan hacer algo especial. Una exposición con "fotos, vídeos, la evolución de la indumentaria de la banda...". También piensan en lanzar productos de la banda, como botellas de sidra personalizadas, camisetas o gorras. El colofón sería un gran concierto, "con más músicos".
Para ello se requiere de financiación. Este 28 de octubre abrieron una campaña de apoyo en Verkami, van recaudando ya unos 1.400 euros. Piensan en lograr al menos 3.000, "el mínimo para poner en marcha algunas de las cosas", subraya Pablo Carrera. A los colaboradores se les ofrecen "recompensas". "El proyecto busca no solo reunir fondos, sino también tejer comunidad en torno a una década de compromiso con la cultura asturiana", concluyen desde la banda.
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
- Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
- El grifo de Asturias, con poca agua: la sequía empieza a afectar a los embalses que dan de beber a la región, a poco más del 55% de su capacidad
- “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa