"La diversidad es una realidad y nadie debe quedarse fuera"

David Fernández es concejal de Equidad, Derechos Sociales y Cuidados del Ayuntamiento de Langreo. El edil se pronuncia sobre las últimas medidas adoptadas por el consistorio en materia social, como el empleo de traductores externos para agilizar trámites administrativos en los que se vea implicada población extranjera o la puerta en marcha de un programa de becas de actividades extraescolares a menores con dificultades económicas. Además, David Fernández avanza otras políticas de apoyo a la infancia que se están valorando actualmente.

El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación un contrato de traductores externos, siendo uno de los primeros municipios en Asturias en hacerlo. ¿Por qué se toma esta decisión?

La medida surge de una necesidad real. En los últimos años, Langreo ha experimentado un cambio demográfico positivo gracias la llegada de población de origen extranjero, especialmente de países árabes, Rusia y Ucrania. La diversidad es una realidad en Langreo y todo el que viene de fuera ha de ser tenido en cuenta. Estas personas, cuando deben comunicarse con la Administración, se enfrentan a dificultades idiomáticas que no se resuelven con herramientas automáticas. Este servicio de traducción e interpretación facilitará la comunicación entre la ciudadanía y el personal técnico, no solo en el ámbito social, sino en cualquier departamento municipal. Entrará en funcionamiento en cuanto finalice el proceso de licitación.

Algunas voces han generado debate en torno a esta medida. ¿Existe realmente controversia?

No. Se trata de un servicio técnico pensado para garantizar una atención adecuada y eficaz. Los traductores estarán homologados y podrán certificar documentos oficiales, algo que no pueden hacer asociaciones o voluntarios. En ningún caso sustituye al aprendizaje del castellano, sino que complementa la integración de la nueva población y aligera el trabajo del personal municipal.

También se ha puesto en marcha un programa de becas de actividades extraescolares a menores con dificultades económicas. ¿Qué balance hacen?

El balance es muy positivo. Era la primera vez que se convocaba esta ayuda para actividades deportivas, culturales o musicales, y la respuesta ha sido masiva. Pensábamos que no se agotaría la partida, pero ocurrió justo lo contrario. Este programa permite que más niños y niñas puedan participar en actividades que fomentan la integración, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

¿Se prevén nuevas medidas de apoyo a la infancia?

Sí. Estamos valorando la creación de ayudas para clases particulares y programas específicos para niños y niñas con discapacidad. Queremos que las futuras convocatorias contemplen también estas realidades y se adapten a las necesidades educativas y sociales del municipio.

¿Y las becas de comedor y libros?

El año pasado tuvimos que ampliar el crédito para llegar a todas las solicitudes, y este año el presupuesto ya supera los 190.000 euros. Son ayudas esenciales que continúan teniendo una gran acogida entre las familias langreanas.

“Enredado na Cai” ha pasado a ser un programa liderado por personal propio. ¿Cómo valora este cambio de prisma?

Están haciendo un trabajo fundamental. Trabajan con menores en riesgo de absentismo escolar, realizan seguimiento en los comedores y colaboran en actividades educativas y de ocio, también en los campus de verano. Su labor diaria refuerza la inclusión a través del acompañamiento.