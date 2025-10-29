Emotivo encuentro de los antiguos alumnos de la escuela de La Cerezal con su último profesor

Los antiguos alumnos de la escuela de La Cerezal (San Martín del Rey Aurelio) mantuvieron un encuentro con el que fuera el último maestro antes del cierre del equipamiento, a principios de los años setenta, Jesús Misael Ceñera.

La reunión se celebró en El Carbayu y contó con la presencia del propio Ceñera y de varios de sus antiguos alumnos.