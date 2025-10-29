Emotivo encuentro de los antiguos alumnos de la escuela de La Cerezal con su último profesor
La reunión tuvo lugar en El Carbayu, Langreo
M. Á. G.
Langreo
Los antiguos alumnos de la escuela de La Cerezal (San Martín del Rey Aurelio) mantuvieron un encuentro con el que fuera el último maestro antes del cierre del equipamiento, a principios de los años setenta, Jesús Misael Ceñera.
La reunión se celebró en El Carbayu y contó con la presencia del propio Ceñera y de varios de sus antiguos alumnos.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela