Mieres se compara con grandes ciudades europeas como Estocolmo, Helsinki o Copenhague: ofrece un argumento "sostenible"

El Gobierno de Mieres ha salido al paso de las críticas del PP sobre el "caos" vial que están provocando las obras que se ejecutan en el casco urbano y ha defendido que estos trabajos situarán al concejo “a la vanguardia de Europa” en eficiencia energética, gracias al desarrollo de uno de los mayores distritos de calor del continente.

“El PP solo busca generar ruido y polémica”, subrayó el gobierno municipal, que agradeció la “actitud responsable y comprensiva de la ciudadanía”, mayoritariamente consciente —afirman— de que estos trabajos suponen “molestias temporales pero responden a una inversión clave para modernizar la ciudad".

Una inversión de más de cuatro millones y obras complejas

Actualmente se está ejecutando una actuación superior a cuatro millones de euros para renovar dos de las principales calles del centro e implantar la infraestructura del futuro distrito de calor, que permitirá suministrar calefacción y agua caliente a 21 edificios públicos a través de energía sostenible.

Las obras son de gran envergadura: en algunos puntos se está excavando hasta cuatro metros de profundidad para instalar tuberías, arquetas y subestaciones hidráulicas de intercambio térmico. “Son obras complejas que generan molestias, pero trabajamos para que sean las mínimas”, apunta el Gobierno local.

A la altura de Estocolmo, Helsinki o Copenhague

El proyecto colocará a Mieres, dice el gobierno de IU, “al nivel de ciudades como Estocolmo, Helsinki o Copenhague”, destacaron los portavoces del Consistorio, que insiste en el carácter innovador de una infraestructura destinada a aprovechar energías limpias, reducir emisiones de CO₂ y ahorrar costes de consumo a largo plazo.

Un esfuerzo colectivo para modernizar el concejo

El Ayuntamiento defiende la coordinación entre la renovación urbana y la instalación del sistema energético para minimizar el impacto, y recordó que se han pedido disculpas desde el primer momento. “Sabemos que no son semanas fáciles, pero este esfuerzo se traducirá en una ciudad más moderna, eficiente y sostenible”, señaló.

Pese a las "incidencias puntuales", el Gobierno local destaca haber contado con una respuesta ciudadana “ejemplar”, resolviendo los problemas “con diligencia y eficacia”.

“Queremos agradecer públicamente la colaboración vecinal”, concluyen. “Con esta inversión, Mieres gana”.