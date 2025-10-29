Nuevas obras de asfaltado para La Felguera, esta vez para la céntrica y transitada calle del Norte

El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación las obras de reparación del firme en la calle Norte de La Felguera, en el tramo comprendido entre la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta de Inventor de la Cierva. Se trata de uno de los principales viales de todo el concejo, y uno de los que más circulación soporta. El proyecto cuenta con un presupuesto de 149.863,73 euros y un plazo de ejecución estimado de ocho semanas.

Esta obra en la calle del Norte se sumará a varios trabajos ya en marcha también en La Felguera. Actualmente hay obras de reasfaltado de calles en Inventor la Cierva, que están obligando a la regulación y modificación del tráfico en el centro del distrito langreano.

Quejas y trabajos recientes

Esta nueva actuación en la calle del Norte, subraya el gobierno local, "responde al mal estado que presenta actualmente la vía, que ha sido objeto de numerosas quejas vecinales en los últimos meses". "Aunque la calle fue reparada durante la anterior legislatura, el deterioro del firme se ha hecho evidente, afectando tanto a la circulación de vehículos como al tránsito peatonal", recalcan desde el Ayuntamiento

Las obras afectarán a un tramo de unos 250 metros y consistirán en levantar por completo el asfalto actual, para poder renovar toda la base de la calzada. Primero "se retirará la capa deteriorada y se excavará el terreno hasta la profundidad necesaria". A continuación, se aplicará una primera capa "de suelo estabilizado con cemento, de unos 30 centímetros de grosor, que servirá como base firme. Sobre ella se extenderá una nueva capa de mezcla asfáltica que reforzará la resistencia de la vía y garantizará una circulación más cómoda y segura".

Por otra parte, también se ajustarán las arquetas y los pozos de registro a la altura del nuevo pavimento, para evitar desniveles y facilitar tanto la circulación de vehículos como las labores de mantenimiento.

La obra se terminará tras repintar toda la señalización horizontal, "para que quede perfectamente visible y en buen estado, contribuyendo así a mejorar la seguridad". Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de noviembre.

Otras obras

En el listado de mejoras urbanísticas proyectadas por el Ayuntamiento también están la ordenación de las conexiones en las calles General Elorza, Bonifacio Carreño, Alfonso Argüelles y avenida de Gijón, que cuenta con un presupuesto estimado de 300.000 euros. La regeneración del entorno y reforma del parque Argentina Rubiera (60.000 euros), y la remodelación de la emblemática plaza La Salve, en Sama, ya están terminadas.