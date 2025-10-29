Orlé no ye Orllé: la Xunta de Toponimia estudia devolver el nombre al pueblo de Caso, como piden sus vecinos

La Xunta Asesora de Toponimia de Asturias estudia si devolver a Orllé, en el concejo de Caso, el nombre oficial de Orlé, como vienen reclamando los vecinos en los últimos años. Así lo reconoció la consejera de Cultura, Ana Vanesa Gutiérrez, en comparecencia en la Junta General del Principado. A preguntas de Vox, la Consejera indicó que la Xunta Asesora "está estudiando las alegaciones de los vecinos".

El diputado Javier Jové, de Vox, preguntó en la Comisión de Cultura sobre esta cuestión. Gutiérrez narró cómo fue toda la tramitación que llevó a Orlé a llamarse oficialmente Orllé, y cómo los vecinos plantean ahora revertir la situación. En 2005 se presentó un informe en el que se subrayaba que el nombre de "Orllé" era tradicional. Junto con el resto de la revisión toponímica del municipio de Caso, solicitada por el propio Ayuntamiento, acabó siendo ratificada en el Pleno municipal, y entró en vigor en 2007. Entonces, apuntó la Consejera, esta cuestión no tuvo alegaciones durante el periodo de información pública.

Rectificación

Fue, según Gutiérrez, en 2022, cuado la parroquia rural de Orlé pidió la incoación del expediente, y se dieron los primeros pasos para revisar esta toponimia. Esta situación coincidió con la instalación en el pueblo de la nueva cartelería de la carretera Campo de Caso-Infiesto, que dejaba bien claro que "Orllé" era nombre oficial de la localidad. Desde ese momento, subrayó la Consejera, "hay comunicación constante con los vecinos", que de hecho "participaron en la última reunión de la Xunta de Toponimia", exponiendo su inquietud.

Gutiérrez recalcó que si bien en 2005, durante la información pública del proceso, "no hubo alegaciones", en vista del actual malestar, "se recibió y habló con los vecinos". Ahora, la Xunta Asesora, "está estudiando las alegaciones" presentadas por la comunidad vecinal.

En la comparecencia, Javier Jové de Vox calificó de "escándalo" que se hiciera caso a "unos ideólogos disfrazados de filólogos".

Aniversario

El pasado mes de septiembre, la parroquia rural de Orlé celebró su centenario como entidad local menor reconocida. En ese acto los vecinos volvieron a reivindicar que "Orlé" y no "Orllé" es el nombre de la localidad. Llegaron a dibujar con sus cuerpos la palabra "Orlé" en un "prau" para ser fotografiados desde el aire por un dron. "Hay documentos de hace ocho siglos en los que sistemáticamente se dice Orlé y nunca Orllé", subrayaron en el acto.