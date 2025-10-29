La revolución digital llega a Mieres: los vecinos mayores se preparan para estar al día en 2027

La Agrupación Vecinal de Mieres -en colaboración con la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias- ha puesto en marcha un ambicioso plan para reducir la brecha digital, "con el objetivo de que nadie quede al margen de los servicios públicos y la vida cotidiana cada vez más digitalizada". La plataforma considera necesario avanzar en esta dirección debido a que un alto porcentaje de la población del concejo supera los 70 años.

El alcance del problema

Los datos que maneja el movimiento vecinal apuntan que en el concejo más del 14 % de la población tiene más de 70 años, y de ese colectivo, más del 60 % desconocen el manejo de gestiones que ya se realizan de forma digital. Ante la proximidad de 2027, cuando las administraciones públicas deberán tramitar buena parte de sus servicios exclusivamente por vía telemática en cumplimiento de la Ley 39/2015, este equipo vecinal ha activado una serie de talleres diseñados para dotar de autonomía digital a los ciudadanos mayores.

Los talleres

Los talleres se estructuran en tres bloques: en primer lugar, la obtención y uso del Certificado Digital y la Clave Permanente; en segundo lugar, el acceso y uso de la banca digital; y, en tercer lugar, la aplicación Mi AsturSalud. Las clases arrancaron el pasado día 21 de octubre y se extenderán hasta el 7 de noviembre. Además, el 21 de noviembre se celebrará una jornada de repaso que concluirá con un módulo sobre inteligencia artificial, bajo el título «La inteligencia artificial también es para ti». En total, pasarán por estos talleres unas 200 personas distribuidas en grupos de 22.

Los responsables de la Agrupación Vecinal de Mieres destacan que “la digitalización y la inteligencia artificial pueden hacer la vida más fácil”, y “queremos que nadie se quede atrás por edad o por falta de formación”.

Datos nacionales

Los datos nacionales muestran que, aunque en España el uso habitual de internet entre la población de 16 a 74 años alcanzaba el 95 % en 2024, ese porcentaje desciende notablemente entre los grupos más mayores: en el tramo de 65 a 74 años, alrededor del 80 por ciento usa internet de forma frecuente, según el Instituto Nacional de Estadística. Más aún, solo el 37,5 por ciento de las personas entre 65 y 74 años han interactuado con la administración electrónica. Y en el grupo de 75 años o más, menos de la mitad han usado internet alguna vez, apenas un 41,7 %.

La brecha digital entre mayores no se limita al acceso, sino también a las competencias: el uso avanzado de trámites electrónicos, banca online o aplicaciones de salud permanece bajo, siendo factores determinantes la edad, menor nivel educativo, residencia en zonas no urbanas y la falta de acompañamiento específico.

En este escenario, iniciativas como la de Mieres se consideran claves para garantizar que la población mayor —una mayoría en muchos concejos asturianos— no quede excluida de los nuevos canales de servicio público ni de la vida digital cotidiana.

La jornada del 21 de noviembre busca convertirse en un acto simbólico de cierre pero también de inicio: "de repaso de lo aprendido, y de apertura hacia un futuro en el que la inteligencia artificial y la tecnología dejarán de ser obstáculos para convertirse en herramientas al alcance de todos".