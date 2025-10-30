La Aspirina "verde", a la vuelta de la esquina: desde junio la planta de Bayer en Langreo solo usará energía renovable

La planta de Bayer en Lada (Langreo), en la que se produce el cien por cien del ácido acetilsalicílico —principio activo de la aspirina— para todo el mundo, será en junio de 2026 la primera del sector farmacéutico en España en alcanzar la descarbonización total, y una de las primeras en Europa.

Así lo anunció durante las jornadas "La revolución made in Europe", organizadas por Bayer y la revista Ethic en el Centro Niemeyer de Avilés, el director de Asuntos Públicos de Bayer para España y Portugal, Álvaro Sanz, quien destacó que el proyecto representa "una innovación pionera en el ámbito de la descarbonización industrial".

La compañía, explicó Sanz, "lleva años trabajando en una agenda de sostenibilidad en colaboración con el entorno local, implantando medidas de digitalización y reducción de emisiones". El último paso en todo ese proceso es el acuerdo con Iberdrola, que está desmontando su térmica de Lada, anexa a la planta de Bayer, que permitirá a la farmacéutica abandonar el gas natural y pasar a utilizar vapor, poniendo así fin a su proceso de transición energética.

El último trámite administrativo se salvó este mismo mes de octubre cuando la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado dio luz verde al informe de impacto ambiental al proyecto de "Planta de generación de vapor descarbonizada (Proyecto Green Heat Asturias)”. Iberdrola está en los últimos pasos del desmontaje de su térmica y la compañía eléctrica tiene un acuerdo con Bayer para venderle parte de esos terrenos y poner en marcha el proceso final de la descarbonización de la planta.

Innovador sistema de almacenamiento térmico

Iberdrola instalará junto a la planta química de Lada (Langreo) un innovador sistema de almacenamiento térmico, diseñado por la empresa española Inerco, para transformar energía 100% renovable en el vapor que Bayer necesita para desarrollar su actividad industrial. La nueva caldera utilizará energía renovable producida en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con 6.104 placas solares, que se construirá en una parcela situada junto al río Nalón e incluida en el plan especial de ordenación de los terrenos de la central térmica de carbón de Iberdrola en Lada. A la electricidad generada en esa planta solar de autoconsumo se sumará la producida en otras plantas de renovables de Iberdrola. Será el primer contrato de venta de calor de estas características en España (HPA en sus siglas en inglés).

Esa tecnología permitirá a Bayer descarbonizar su planta al mismo tiempo que se reducirá el impacto de la volatilidad de los combustibles fósiles en su actividad. Además, esta apuesta disminuirá las emisiones de CO2 y la contaminación, incrementando el consumo de energía renovable local, y contribuyendo a la mejora de la balanza comercial.

Una inversión de 17 millones de euros

El proyecto de Bayer e Iberdrola conlleva una inversión de 17 millones de euros, 13 de ellos conseguidos con ayudas europeas. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el pasado mes de abril la concesión definitiva de una ayuda de fondos europeos de 5,24 millones de la línea de nuevos modelos de negocio para la transición energética del PERTE de energías renovables que se sumó a otra ayuda de 8,6 millones concedida por el Ministerio de Industria a través del PERTE de descarbonización industrial.

“Vamos a seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo más de 80 años, pero de manera verde”, afirmó Sanz, subrayando la continuidad del compromiso histórico de la planta con la innovación y la sostenibilidad.

“Todo el mundo que toma una aspirina el algún lugar del planeta está tomando un trozo de Asturias”, destacó Sanz, quien aseguró que “la planta de Asturias es el tipo de fábrica que Europa necesita ahora”, subrayó el directivo de Bayer.

Empleo

El proyecto generará más de 30 puestos de trabajo durante la construcción y puesta en marcha. Además, desde la instalación de generación de calor se podrá proporcionar calor renovable al futuro complejo de lavandería centralizada de la sanidad pública asturiana (SESPA) que promueve el Principado en terrenos de Langreo próximos y que fueron cedidos por Iberdrola. La planta de Langreo cuenta con un centenar de empleados, que suben a 150 contando a colaboradores externos.