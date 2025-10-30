El concurso de canción asturiana "Ciudá de Llangréu" ya tiene semifinalistas: este es el listado

La Asociación de Amigos de la Toná "Mina Trechora" celebra este año la décima edición del concurso de tonada " Ciudá de Llangréu", que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y que se ha convertido ya no solo en una cita artística, sino en patrimonio sentimental y cultural de Langreo, también en referente dentro del calendario de los concursos de canción asturiana. Ya se han disputado las fases previas, y el juarado del certamen ha realizado la primera criba, eligiendo el nombre de los intérpretes semifinalistas.

Los elegidos para cantar en la siguiente fase son, en categoría femenina, Piedad García (Gijón); Maribel González (Tolivia) María García, "María Latores" (Oviedo); Lorena Corripio (Carrandi); Cristina Sánchez (Panes); Celia Noriega (Llanes): Alicia Villanueva (Bimenes); Raquel Gutiérrez (Tolivia); Maribel Fernández (Grado) y Ainhoa Fernández (San Martín del Rey Aurelio).

En categoría masculina estarán Virgilio Pato (Quirós); Valentín García (Grado); Sergio Menéndez (Gijón); Ricardo Balmori (Llanes); Raúl García (El Entrego); Manuel Roza (Colunga); Manuel López, "Corujo" (Cangas del Narcea); Manuel Arenas (Peñamellera); José García (Cangas del Narcea); Javier Toral (Mieres); Gerardo Menéndez (Degaña); Fernando Fernández (Amieva); Fernando García (Siero); Esteban Verdeja (Cantabria); Enrique Peláez (Laviana); Daniel Pérez (Infiesto); Corsino Llaneza (Langreo); César González (Somiedo); Armando Martínez (Cudillero); Aquilino Fernández (Sama de Langreo); Ángel Fernández (Aller) y Andrés Abad y Abel Noriega, ambos de Llanes.

También se clasificaron Rogelio Mier (Cabrales); Rafa Díez (Arriondas); Juan Manuel Martín (Panes); Diego Pérez (Siero); Carlos Mier (Cabrales); Antonio González (Cangas de Onís) y Ángel Mirantes (Oviedo).

Las tres semifinales en las que participarán estos 40 intérpretes se disputarán en el Cine Felgueroso de Sama los días 8, 15 y 22 noviembre, a las 19.00 horas.

El concurso "Ciudá de Llangréu" está organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina la Trechora".