Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concurso de canción asturiana "Ciudá de Llangréu" ya tiene semifinalistas: este es el listado

Las galas se retomarán los días 8, 15 y 22 de noviembre, en el Cine Felgueroso, a las 19.00 horas

La actuación de Raúl Díaz, uno de los semifinalistas, durante las rondas previas.

La actuación de Raúl Díaz, uno de los semifinalistas, durante las rondas previas. / L. M. D.

L. Díaz

Langreo

La Asociación de Amigos de la Toná "Mina Trechora" celebra este año la décima edición del concurso de tonada " Ciudá de Llangréu", que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y que se ha convertido ya no solo en una cita artística, sino en patrimonio sentimental y cultural de Langreo, también en referente dentro del calendario de los concursos de canción asturiana. Ya se han disputado las fases previas, y el juarado del certamen ha realizado la primera criba, eligiendo el nombre de los intérpretes semifinalistas.

Los elegidos para cantar en la siguiente fase son, en categoría femenina, Piedad García (Gijón); Maribel González (Tolivia) María García, "María Latores" (Oviedo); Lorena Corripio (Carrandi); Cristina Sánchez (Panes); Celia Noriega (Llanes): Alicia Villanueva (Bimenes); Raquel Gutiérrez (Tolivia); Maribel Fernández (Grado) y Ainhoa Fernández (San Martín del Rey Aurelio).

En categoría masculina estarán Virgilio Pato (Quirós); Valentín García (Grado); Sergio Menéndez (Gijón); Ricardo Balmori (Llanes); Raúl García (El Entrego); Manuel Roza (Colunga); Manuel López, "Corujo" (Cangas del Narcea); Manuel Arenas (Peñamellera); José García (Cangas del Narcea); Javier Toral (Mieres); Gerardo Menéndez (Degaña); Fernando Fernández (Amieva); Fernando García (Siero); Esteban Verdeja (Cantabria); Enrique Peláez (Laviana); Daniel Pérez (Infiesto); Corsino Llaneza (Langreo); César González (Somiedo); Armando Martínez (Cudillero); Aquilino Fernández (Sama de Langreo); Ángel Fernández (Aller) y Andrés Abad y Abel Noriega, ambos de Llanes.

También se clasificaron Rogelio Mier (Cabrales); Rafa Díez (Arriondas); Juan Manuel Martín (Panes); Diego Pérez (Siero); Carlos Mier (Cabrales); Antonio González (Cangas de Onís) y Ángel Mirantes (Oviedo).

Las tres semifinales en las que participarán estos 40 intérpretes se disputarán en el Cine Felgueroso de Sama los días 8, 15 y 22 noviembre, a las 19.00 horas.

El concurso "Ciudá de Llangréu" está organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina la Trechora".

TEMAS

  1. Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
  2. Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
  3. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  4. El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
  5. Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
  6. Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
  7. “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
  8. El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica

El concurso de canción asturiana "Ciudá de Llangréu" ya tiene semifinalistas: este es el listado

El concurso de canción asturiana "Ciudá de Llangréu" ya tiene semifinalistas: este es el listado

Pinzas

La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza

La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza

La Aspirina "verde", a la vuelta de la esquina: desde junio la planta de Bayer en Langreo solo usará energía renovable

La Aspirina "verde", a la vuelta de la esquina: desde junio la planta de Bayer en Langreo solo usará energía renovable

El torneo nacional de gimnasia rítmica "Ciudad de Langreo" reunirá a 129 jóvenes este sábado 1 de noviembre

El torneo nacional de gimnasia rítmica "Ciudad de Langreo" reunirá a 129 jóvenes este sábado 1 de noviembre

Vox denuncia la falta de iluminación en pueblos de la zona rural en Aller

Vox denuncia la falta de iluminación en pueblos de la zona rural en Aller

El restaurante a pie de carretera en pleno parque natural asturiano que es un templo obligado del cabritu guisado: "Un lugar absolutamente maravilloso"

El restaurante a pie de carretera en pleno parque natural asturiano que es un templo obligado del cabritu guisado: "Un lugar absolutamente maravilloso"

¿Cuántas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana? Son cerca de mil

¿Cuántas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana? Son cerca de mil
Tracking Pixel Contents