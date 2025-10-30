La cultura minera, a examen: Langreo acoge en las primeras jornadas de la cátedra impulsada por la Universidad y el Principado

Fue el pasado marzo cuando el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y la Universidad de Oviedo, con su rector Ignacio Villaverde a la cabeza, anunciaban la creación de la Cátedra de la Cultura Minera. Un espacio de investigación y divulgación, del que ya comienzan a verse sus resultados. Y es que la próxima semana, concretamente el jueves 6 y viernes 7 de noviembre, la langreana Casa de la Buelga acogerá las I Jornadas de Cultura Minera, lanzadas desde la propia cátedra.

Serán dos días de intensa actividad, con charlas y conferencias que abarcarán las incontables áreas de las que se compone esa cultura minera, y que van desde la propia explotación del carbón al legado gastronómico que deja esa forma de vida que durante décadas fue el sustento de muchas familias en la cuenca central asturiana.

Tras la recepción de los asistentes, el primero en hablar será el propio director de la Cátedra de la Cultura Minera, Jorge Muñiz, doctor y responsable del departamento de Historia de la Universidad de Oviedo. Esta primera jornada estará llena de intervenciones, con la participación de José Manuel Rodríguez Álvarez, que hablará de "Sócrates Quintana y sus representaciones mineras", María Fernanda Fernández, que llevará a los asistentes al poblado minero de Bustiello o Juan Carlos Aparicio, con una charla sobre los campos de carbón de Mariano Moré.

Por la tarde, en esa primera jornada, ponentes como Eva María Trescastro, Miguel Pérez de Perceval, Alfonso García Rodríguez, Mónica García Cuetos, Virginie Malolepszy, Rubén Vega, o el director de Relaciones Institucionales de Hunosa, Gustavo Martínez Pañeda, ofrecerán diversas conferencias sobre los archivos históricos, la empresa ppúblicao el legado culinario que deja la minería.

Segunda Jornada

El viernes habrá más conferencias: Fernando Cuevas (enfermedades mineras), Irene Díaz (sentido de pertenencia a la comunidad), Xulio Concepción y Luis Aurelio González, (toponimia) o Literatiura mienera. Además, también habrá dos mesas de jóvenes investigadores, en las que se hablará, entre otros temas, de la religión, el ocio o la sociabilidad, así como del papel de la mujer en la minería, la identidad minera o la cultura.

Ese viernes, el escritor Benigno Delmiro Coto hablará de "La literatura minera". Una mesa redonda sobre la "figura del minero" en la literatura cerrará las jornadas.