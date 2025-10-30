Para entrar a vivir: estos son los pisos que arregla el Ayuntamiento de Langreo y que ofrecerá en caso de emergencia

El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación el contrato para rehabilitar cuatro pisos de propiedad municipal con el objetivo de convertirlos en viviendas de emergencia para personas necesitadas. Dos de las casas, un primero y un segundo piso, se encuentran en el barrio de La Fábrica, en Ciaño, mientras que las otras dos, dos terceros, están en el Polígono, en Riaño. El presupuesto total de las obras de mejora asciende a 147.474 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 2 meses a contar desde la firma del acta de replanteo entre el Ayuntamiento y el contratista. Las empresas interesadas disponen de toda la documentación en el portal de contrataciones del estado y pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de noviembre a las 23.59 horas.

Estado de los pisos de Riaño

En la memoria del proyecto se explica que algunas de estas viviendas están en situación adecuada para ser utilizadas, otras en absoluto y otras que demandan reparaciones varias para ponerlas en perfecto estado de uso. Por eso se detalla las actuaciones que se deben acometer en cada una de ellas. La vivienda del 3º B del número 18 del polígono de Riaño, se encuentra prácticamente vacía, en un estado malo de conservación, con carpintería exterior de aluminio. Este piso tiene una superficie útil de 58 metros cuadrados con tres dormitorios salón, baño, cocina, vestidor, bajo y aseo. Esta es la misma distribución que la del 3ºD del mismo edificio, una vivienda prácticamente vacía, en mal estado de conservación. La superficie útil es también de 58 metros cuadrados.

Estado de los pisos de Ciaño

El 1º Derecha del número 1 del barrio de La Fábrica, en Ciaño, está amueblado y en buen estado de conservación. En la memoria se apunta además que dispone de instalación de calefacción eléctrica hecha hace tres años, que el piso está amueblado, al igual que la cocina, y que el baño también ha sido reformado y tiene termo eléctrico. Este primer puso tiene una superficie total de 80 metros cuadrados con tres habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. No ocurre lo mismo en el segundo piso del mismo edificio, con una vivienda "en mal estado de conservación". El piso está "totalmente anegado de mobiliario y basura", algo que se puede comprobar en las fotografías de la memoria y que requerirá un importante trabajo de limpieza. La vivienda tiene 48 metros cuadrados útiles distribuidos en dos habitaciones, salón, cocina-comedor y baño.

La empresa encargada de los trabajos deberá "sustituir la totalidad de los aparatos sanitarios en tres de las viviendas, así como los frentes de cocina, incluso sustitución o reposición de revestimientos puntuales, y en una de ellas, totales". Además tendrá que "dotar de electrodomésticos básicos a tres de las viviendas, sustituir la puerta de entrada en dos de ellas y la carpintería de madera interior, incluso los frentes de los armarios empotrados, en todas ellas". Los cuatro pisos tendrán calefacción, con radiadores de aluminio y tubería empotrada en fábrica, así como calderas de gas natural. También dispondrán de un sistema de renovación de aire.

Lógicamente, la empresa encargada de la obra debería pintar completamente los cuatro pisos y dejarlos listos para entrar a vivir.