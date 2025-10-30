La pasarela de Caborana, en la pista de salida tras un año cerrada: el Adif da permiso para iniciar unas obras que el Ayuntamiento confía que sean "inminentes"

Un año. Ese es el periodo que llevan los vecinos de Caborana sin poder utilizar la pasarela peatonal que une el centro de la localidad allerana con la zona deportiva. Un paso muy utilizado por el ahorro en tiempo y distancia, y que el riesgo de derrumbe obligó a clausurar a finales del 2024. El Consistorio acaba de recibir la notificación de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ya ha dado luz verde para que se puedan realizar los trabajos, último paso que faltaba para que el Principado, que financia las obras, las pueda ejecutar. Por ello, desde el gobierno local esperan que el inicio de las reparaciones sean "inminentes" y que la administración regional cumpla con los compromisos adquiridos.

A finales de agosto, el propio Gobierno regional anunciaba una inversión de 324.010 euros en la mejora y rehabilitación de la pasarela de Caborana. Unas labores que se adjudicaron a la empresa estatal Tragsa, y que comenzarían, tal y como explicó el Principado, "en cuanto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) autorice la necesaria afección de la vía férrea". En su anuncio, la administración autonómica indicaba que "la actuación reforzará la seguridad y alargará la vida útil de esta infraestructura, que conecta la localidad con la zona deportiva y que salva tanto la carretera AS-112 como la vía ferroviaria, y que tiene una longitud total de 55 metros".

La pasarela peatonal de Caborana. / A. Velasco

Los trabajos a realizar incluyen "la reparación y sustitución de perfiles estructurales deteriorados; la demolición del pavimento superior y limpieza de la parte inferior de la losa; la aplicación de pintura protectora en toda la estructura metálica; y la reposición del pavimento en los forjados de hormigón mediante recrecido de mortero y tratamiento de poliurea".

Demanda

Ese permiso del Adif al que hacía referencia en su comunicación el Principado ya ha llegado. Según explicaron fuentes municipales, el Ayuntamiento recibió hace unos días la comunicación de que el administrador ya había dado el visto bueno a las obras, que en algún momento afectarán a la vía por la que circula la línea de Feve que llega hasta Collanzo. Por tanto, el Gobierno local allerano espera que "el inicio de los trabajos sea inminente".

"Confiamos en que después de un año de estudios, trámites, proyectos y búsqueda de soluciones, ahora que todo parece cerrado, el Principado cumpla el compromiso y que las obras puedan empezar ya para que los vecinos de Caborana y de Moreda vuelvan a tener este importante paso a su disposición", señalaron los portavoces municipales.

La pasarela de Caborana fue inaugurada en 1988, y con casi 40 años de vida, se ha encontrado en una situación complicada por el deterioro derivado del paso del tiempo. Cuando se decretó su cierre a finales del pasado año, sobre la mesa se pusieron varias alternativas para solucionar el problema, llegando a ser una de ellas la demolición de la estructura. Finalmente, y tras los estudios pertinentes, se abogó por su reparación, que ahora, desde el Ayuntamiento de Aller, confían en que arranque cuanto antes.