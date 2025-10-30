El torneo nacional de gimnasia rítmica "Ciudad de Langreo" reunirá a 129 jóvenes este sábado 1 de noviembre
Las deportistas llegan de toda Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cantabria o Madrid
El complejo deportivo Juan Carlos Beiro de La Felguera acoge este sábado, 1 de noviembre, el decimoquinto torneo nacional de gimnasia rítmica “Ciudad de Langreo”. La cita, organizada por el Club Deportivo Básico Rítmica Ares, incluye las categorías iniciación, escolar, base, absoluto y primera. Comenzará a las 10.00 horas.
En Langreo se reunirán gimnastas llegadas de toda Asturias y de Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Madrid o Navarra. En la competición participan un total de 129 deportistas de 19 clubes.
Las actividades se iniciarán con una exhibición de diferentes modalidades de gimnasia rítmica y distintas formaciones, con participantes individuales, dúos o grupos de todas las edades, desde chupetín hasta cadete.
Al mismo tiempo comenzará la competición que se prolongará hasta las 12.25 horas. Tras el breve descanso, las gimnastas volverán a competir a partir de las 12.40 horas. Irán saliendo con dos minutos de diferencia hasta las 14.30 de la tarde, cuando tendrá lugar el desfile de todas las participantes y la entrega de premios.
El campeonato cuenta con la colaboración de la dirección general de Deportes del Principado y del Ayuntamiento de Langreo.
