Vox denuncia la falta de iluminación en pueblos de la zona rural en Aller

El concejal y portavoz de Vox en Aller, Juan Antonio del Peño, ha denunciado "la falta de alumbrado público en distintas aldeas del municipio". El edil de la formación señala que hay pueblos que tras casi un lustro desde que se iniciase el plan de iluminación del concejo, siguen sin puntos de luz públicos, lo que genera una complicada situación para los vecinos.

Del Peño exigió al Gobierno local socialista que "con carácter de urgencia cumpla de una vez su promesa e instale alumbrado público en los pueblos que carecen del mismo". Según explicó el portavoz de Vox, ha localidades como Llameres, El Bello (Piñeres), Longalendo, Rumañón, La Campueta y Cuevas de Entrepeñas, que "continúan en una situación que consideramos tercermundista".

"Los vecinos siguen a oscuras y sin un plazo concreto para que se acometan las obras", manifestó del Peño, para agregar que "es triste y lamentable que haya vecinos que pagan religiosamente sus impuestos y sigan sin alumbrado público".

El concejal explicó que "existía un plan sobre la mesa para la dotación de alumbrado público a todo el municipio, pero no llegó a cristalizar". Y agregó: "El equipo de gobierno había prometido que todos los pueblos tendrían luz a finales del año 2022, pero no ha cumplido su promesa".

Por ello, desde Vox han reclamado al equipo de Gobierno del PSOE que, con carácter de urgencia, "cumpla de una vez su promesa e instale el alumbrado público en estos pueblos".