Vox denuncia la falta de iluminación en pueblos de la zona rural en Aller
Del Peño reclama al Gobierno del PSOE "que cumpla su promesa y lleve el alumbrado público" a estas aldeas
El concejal y portavoz de Vox en Aller, Juan Antonio del Peño, ha denunciado "la falta de alumbrado público en distintas aldeas del municipio". El edil de la formación señala que hay pueblos que tras casi un lustro desde que se iniciase el plan de iluminación del concejo, siguen sin puntos de luz públicos, lo que genera una complicada situación para los vecinos.
Del Peño exigió al Gobierno local socialista que "con carácter de urgencia cumpla de una vez su promesa e instale alumbrado público en los pueblos que carecen del mismo". Según explicó el portavoz de Vox, ha localidades como Llameres, El Bello (Piñeres), Longalendo, Rumañón, La Campueta y Cuevas de Entrepeñas, que "continúan en una situación que consideramos tercermundista".
"Los vecinos siguen a oscuras y sin un plazo concreto para que se acometan las obras", manifestó del Peño, para agregar que "es triste y lamentable que haya vecinos que pagan religiosamente sus impuestos y sigan sin alumbrado público".
El concejal explicó que "existía un plan sobre la mesa para la dotación de alumbrado público a todo el municipio, pero no llegó a cristalizar". Y agregó: "El equipo de gobierno había prometido que todos los pueblos tendrían luz a finales del año 2022, pero no ha cumplido su promesa".
Por ello, desde Vox han reclamado al equipo de Gobierno del PSOE que, con carácter de urgencia, "cumpla de una vez su promesa e instale el alumbrado público en estos pueblos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
- Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
- “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
- El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica