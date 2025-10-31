Adiós a las goteras en San Martín: estos son los centros sociales en los que se trabaja para arreglar las cubiertas
Las obras, incluidas en el pacto del remanente de tesorería, tienen un presupuesto de 80.000 euros.
L. Díaz
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ultima la reparación de las cubiertas en buena parte de los centros sociales del municipio, y cuyo mal estado que afecta al correcto funcionamiento de estas sedes de encuentro vecinal. La actuación se asume con una partida económica de cerca de 80.000 euros, correspondiente al programa de inversiones con cargo al remanente de tesorería de 2024, acordado entre el equipo de gobierno (PSOE) y los grupos municipales de IUy Arranca San Martín.
En concreto, las obras se están realizando en los centros sociales de Blimea, Sotrondio, El Entrego y La Güeria, así como en el centro cultural y vecinal de La Invernal. “Los trabajos pasan por reparar los tejados y poner fin a las goteras y humedades que padecen estos equipamientos, para garantizar la normalidad en el funcionamiento de estos centros, que son espacios de reunión y convivencia diaria de los vecinos”, explicó el concejal de Urbanismo y Medio Rural, Jairo García.
Plan de obras
Con estas obras, subrayaron desde el gobierno local, "se completa la ejecución del programa de inversiones del remanente de 2024", que permitió "la renovación de la barandilla anexa al colegio de El Coto, la compra de un camión nuevo para la recogida de la basura, la renovación integral de los parques infantiles de Blimea (El Campu), El Entrego (El Coto) y Sotrondio (Plaza del Ayuntamiento), así como el asfaltado de los viales en la Avenida del Nalón y las calles de Albéniz y Los Ángeles, y la instalación de nuevo mobiliario urbano, bancos y papeleras".
“Hemos cumplido y ejecutado, a través de ese pacto entre el PSOE, IU y Arranca San Martín, una serie de obras que considerábamos muy necesarias y que respondían también a las peticiones de los vecinos; siendo el resultado muy satisfactorio”, valoró el alcalde, José Ramón Martín Ardines. En conjunto, se destinaron a todas estas iniciativas 827.000 euros.
