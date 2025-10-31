Un año de largos rodeos y de incomodidades: los vecinos de Caborana reclaman celeridad en la obra de la pasarela, "es un punto neurálgico"

La solución para que la pasarela que une Caborana con la zona deportiva de la localidad, y que salva el Corredor del Aller y las vías de Feve, está cada vez más próxima. Los vecinos la esperan desde hace ya mucho tiempo. Llevan casi un año teniendo que hacer una ruta alternativa que les lleva más tiempo y que es más peligrosa, al tener que cruzar los accesos del Corredor del Aller a Moreda. "Para nosotros esta pasarela es un punto neurálgico, y no solo afecta a los vecinos de Caborana, sino también a otros alleranos", señalaba Óscar Rodríguez Pombo, presidente de la Junta de Iniciativas.

El responsable del colectivo vecinal se mostró esperanzado, una vez que han llegado los permisos de Adif para dar vía libre a las obras. Espera, como el Ayuntamiento, que los trabajos se inicien de manera "inminente". "Creemos que hay una deuda con el pueblo y que el proyecto debe desarrollarse rápido", señalaba el presidente de la Junta de Iniciativas, que agregaba que "la gente está molesta con la situación, puesto que esa pasarela es una comunicación vital para nosotros. Tanto para la gente más mayor como para muchas familias que llevan, por ejemplo, a sus hijos a entrenar a la zona deportiva".

Celeridad

En este sentido, Óscar Rodríguez indicó que "nos consta que desde el Ayuntamiento se han buscado soluciones desde un primer momento y que se ha peleado para que los trabajos se desarrollasen cuanto antes, y precisamente por eso no hemos llegado a movilizarnos. Algo que nos llegamos a plantear al ver el tiempo que estaban tardando en ofrecernos una solución firme". Ahora, el responsable de la Junta de Iniciativas de Caborana se muestra moderadamente satisfecho: "Con los permisos sobre la mesa, y el presupuesto consignado, los trabajos deben de empezar ya para poder volver a utilizar la pasarela cuanto antes".

Una visión similar a la que tiene el Ayuntamiento de Aller, que también ha pedido al Principado que el proyecto inicie su desarrollo a la mayor brevedad posible. La pasarela tuvo que cerrarse hace casi un año por los problemas estructurales que presentaba, y que llegaban al punto de que existía riesgo de derrumbe. Se tomó entonces la decisión de cerrarla al público, y desde ese momento, quienes quieran acceder la zona deportiva de Caborana desde el pueblo, o a la localidad desde este espacio cívico, han de dar un rodeo de varios cientos de metros.