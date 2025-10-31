Atención lenenses: la reforma de la calle Menéndez Pidal conlleva restricciones

El Ayuntamiento de Lena realizará, entre el 5 y el 7 de noviembre, las obras de mejora en la calle Luis Menéndez Pidal. El objetivo, explicaron fuentes municipales, es el de "renovar la firmeza del pavimento y mejorar la infraestructura de esta vía principal" del centro de Pola de Lena. Estos trabajos, que suponen un desembolso de algo más de 30.000 euros de fondos municipales, buscan mejorar la seguridad vial para todos los vecinos", agregaron.

Las obras conllevan a su vez una serie de restricciones de tráfico. Durante la duración de las obras "quedará prohibido el estacionamiento en el tramo directamente afectado". "La Policía Local señalizará adecuadamente las zonas de aparcamiento alternativas habilitadas para minimizar las molestias", explicaron desde el Ayuntamiento.

Además, la parada de autobús de Santa Cristina, habitualmente situada en la calle Luis Menéndez Pidal, "será trasladada provisionalmente a las proximidades de la Cruz Roja". "Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad durante los trabajos, un tramo de dicha calle operará con doble sentido de circulación, aunque con restricciones de paso para camiones articulados", añadieron desde el Ayuntamiento.

"Se informa de que estas actuaciones, aunque puedan ocasionar molestias y trastornos en la movilidad, tienen como objetivo mejorar la circulación y la seguridad viaria, repercutiendo en un beneficio para todos los vecinos", finalizan las fuentes municipales.