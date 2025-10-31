Cierra (temporalmente) la biblioteca de La Felguera
El Ayuntamiento realizará mejoras para hacer el equipamiento "más cómodo y funcional"
La biblioteca municipal Alberto Vega, en La Felguera, permanecerá cerrada las dos próximas semanas, según ha anunciado el Ayuntamiento de Langreo. El centro no abrirá sus puertas entre los días 3 y 14 de noviembre, desde el lunes hasta el viernes de la semana siguiente. El motivo del cierre es, como apunta el Consistorio, “la realización de tareas de reorganización y pequeñas mejoras en las instalaciones”. El objetivo es que cuando esté de nuevo operativa, la biblioteca pública de La Felguera, sea un espacio más cómodo y funcional.
La Casa de Cultura de La Felguera, hoy biblioteca Alberto Vega, se inauguró en el año 1994, sustituyendo a la anterior, que se había construido en los años 60. Y a pesar de ser un inmueble relativamente nuevo, en 2022 se acometieron obras de restauración con una inversión de 50.000 euros.
Más equipamientos
La biblioteca atesora más de 23.000 volúmenes, una sala para la lectura de prensa, una hemeroteca y fonoteca y sala de estudio. El edificio cuenta así mismo con salón de actos, donde se realizan numerosas actividades culturales a lo largo del año.
En la planta sótano se encuentra la sala de estudio. En la planta baja está el salón de actos con capacidad para 120 personas. En la primera planta se ubica la biblioteca propiamente dicha, que incluye los servicios de información, préstamo, internet y la lectura en sala que se divide en varias secciones: adultos, infantil y juvenil, fonoteca, videoteca, hemeroteca y zona de publicaciones periódicas. La biblioteca también alberga una importante colección de libros, compuesta por aproximadamente 2.000 volúmenes, donada por la familia langreana Noval Coto.
