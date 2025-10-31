Concluyen las obras de asfaltado de calles en el centro de El Entrego

Las obras de reasfaltado de tres de las principales calles de la localidad de El Entrego ya han terminado. La empresa adjudicataria de los trabajos, Pavitek, informó de este fin de obras, consistentes en la "reparación y mejora del firme en distintos puntos de El Entrego", dentro del plan de mantenimiento viario impulsado por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Las actuaciones se han ejecutado dentro del plazo de dos meses marcado, y tuvieron un presupuesto total de 76.889,8 euros. Las obras se centraron en tres viales de la localidad que presentaban "un notable deterioro debido al desgaste y la aparición de baches".

En cada uno de los tramos, señalaron desde la empresa, "se ha procedido a la pavimentación completa de las zonas más dañadas y a reparaciones puntuales en otros puntos, aplicando una capa de cinco centímetros de nuevo pavimento sobre el firme existente". El objetivo "es mejorar la seguridad y el confort tanto de conductores como de peatones".

Las principales intervenciones se llevaron a cabo en la calle Los Ángeles (números 2 al 8), con obras en un tramo de 92 metros de longitud por 4 metros de ancho. En la Avenida del Nalón, una de las principales arterias de El Entrego, se ejecutaron obras en 260 metros de la calle, con un ancho de por 7,25 metros. Finalmente, en otra calle importante, la Albéniz, se mejoró un tramo de 345 metros de longitud por 9 metros de ancho.

Con estas actuaciones, recalcaron desde la empresa adjudicataria, "se pretende mejorar la calidad de la infraestructura viaria del concejo y facilitar la circulación en estas zonas clave del municipio, contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente".

Previamente a los trabajos en El Entrego se llevaron a cabo los asfaltados en la carretera de Burganeo, "una obra que desde el Ayuntamiento consideramos necesaria y que ha sido también demandada por los vecinos de la zona. La reparación mejorará la conducción, el tránsito fluido de vehículos y la seguridad vial", explicaba cuando comenzó el concejal de Urbanismo y Medio Rural, Jairo García. Sobre las obras en El Entrego recalcaba que "son calles principales, con bastante tránsito de vehículos, donde acometeremos una intervención general de renovación del pavimento para reparar numerosos baches y mejorar las condiciones de circulación para el tráfico", argumentó García.