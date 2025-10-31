Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller

Herido grave un hombre de 60 años en un accidente entre un turismo y una furgoneta en el corredor del Aller (la AS-112), en Santa Cruz, Mieres, en la curva donde se encuentran las instalaciones de Rioglass.

El herido de mayor consideración es un varón de aproximadamente setenta años, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que tuvo que ser excarcelado del coche en el que viajaba por los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres. El conductor fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres y luego lo trasladaron con pronóstico grave, a falta de más pruebas y hasta nueva valoración médica, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.

El otro herido es un varón de 48 años de edad que conducía una furgoneta y que, en un principio, se trasladó por sus medios hasta el centro de salud de Santa Cruz de Mieres. Desde allí solicitaron la activación de una ambulancia para su evacuación, con pronóstico leve, a expensas de más pruebas, al hospital Álvarez Buylla.

Grave accidente en el corredor del Aller / SEPA

EL Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09.25 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona atrapada.

Además de movilizar a Bomberos del SEPA de parque de Mieres y pasar el aviso al SAMU se informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la vía.

Finalizada la intervención los bomberos retiraron del lugar para regresar a parque a las 10.28 horas