Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
Un hombre de 60 años tuvo que ser excarcelado del vehículo en el que viajaba y atendido en el lugar del accidente antes de su traslado al HUCA
Andés Velasco
Herido grave un hombre de 60 años en un accidente entre un turismo y una furgoneta en el corredor del Aller (la AS-112), en Santa Cruz, Mieres, en la curva donde se encuentran las instalaciones de Rioglass.
El herido de mayor consideración es un varón de aproximadamente setenta años, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que tuvo que ser excarcelado del coche en el que viajaba por los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres. El conductor fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres y luego lo trasladaron con pronóstico grave, a falta de más pruebas y hasta nueva valoración médica, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.
El otro herido es un varón de 48 años de edad que conducía una furgoneta y que, en un principio, se trasladó por sus medios hasta el centro de salud de Santa Cruz de Mieres. Desde allí solicitaron la activación de una ambulancia para su evacuación, con pronóstico leve, a expensas de más pruebas, al hospital Álvarez Buylla.
EL Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09.25 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona atrapada.
Además de movilizar a Bomberos del SEPA de parque de Mieres y pasar el aviso al SAMU se informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la vía.
Finalizada la intervención los bomberos retiraron del lugar para regresar a parque a las 10.28 horas
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
- Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
- “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
- Lo que la zanja descubrió: las obras de la red de geotermia hacen aflorar en Mieres un inesperado hallazgo del siglo XIX