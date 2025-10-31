Nueva polémica en el centro de mayores de Mieres, que suma 6.000 socios: usuarios denuncian "graves irregularidades" en las elecciones a la Junta de Participación

Indignados, hartos y dolidos. Así se encuentran buena parte de los socios del centro de mayores de Mieres con la actual situación del equipamiento a apenas cuatro días de las elecciones a la Junta de Participación. Este colectivo denuncia que el proceso electoral está siendo "adulterado y amañado" por parte del actual presidente de la Junta, que a su vez es el presidente de la asociación "Ama Mieres". Alegan que con las elecciones convocadas, y con la connivencia del director general de Mayores del Principado, Enrique Nuño, han cambiado las normas. E incluso van más allá, asegurando que hay una "compra" de votos encubierta por parte del presidente de Ama Mieres hacia sus afines, "rebajando tarifas y dejando gratis o subvencionando, en periodo electoral, actividades por las que hasta ahora cobraba".

Este grupo de usuarios, que dicen estar respaldados por buena parte de los socios del centro (que no de la asociación Ama Mieres, a la que acusan de "usurpar funciones y adueñarse del centro" y de sus instalaciones), registraba este jueves sendos escritos dirigidos tanto al presidente del Principado, Adrián Barbón, como a la Consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, exponiendo una situación que denuncian que se lleva alargando durante varios años. Denuncian "graves irregularidades".

Proceso

En el escrito, detallan que las elecciones del próximo 4 de noviembre, el martes que viene, llegan con al menos medio año de retraso. Exponen que la mesa electoral se constituyó el 15 de octubre, y que la junta de participación del centro, ahora en funciones, consta de 12 miembros, pese a que solo asisten la mitad.

Y denuncian que esa Junta en funciones, ya con el proceso electoral en marcha, se reunió el pasado lunes "con presencia del Director General de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño y otra persona de la Consejería y con solo la asistencia de cinco miembros representantes de los socios". En ese encuentro, relatan, "se realizaron cambios de última hora en las normas de votación ya establecidas, sin contar con la Mesa Electoral". Unos cambios que consistieron, "a propuesta del presidente de la Junta, en reducir el número de representantes a elegir de doce a seis". Dicen los críticos que esta decisión, en un Centro que cuenta con más de 6.000 socios, llega "por la conveniencia personal del presidente de Ama Mieres, al tener pocos candidatos que presentar". Los usuarios consideran "ilegal la constitución de dicha Junta así como los acuerdos adoptados en ella".

Denuncia

Además, en el escrito registrado señalan que "dicho señor lleva desde el año 2013 presidiendo la Junta de Participación, antes de Gobierno, y pretende perpetuarse en el puesto con el apoyo del Director General". Y agregan que "además de presidir la Junta de Participación, preside una asociación con ánimo de lucro, que está haciendo negocios a costa del centro y sus socios, ufanándose incluso públicamente de que el centro es suyo".

Por último, señalan que la Asamblea General del centro que tenía que haberse convocado a principios de año "no se ha realizado", pese a las numerosas peticiones para ello. Critican también el incumplimiento del Decreto 48/2019 del Principado, en el que se regulan los centros de mayores, y en el que se especifica que los miembros de una Junta no pueden estar más de dos años consecutivos. Y agregan que "la democracia brilla por su ausencia en nuestro centro, y la relación y la convivencia entre las personas está seriamente afectada a causa de la actuación autócrata, despótica y embustera de dicho señor".

Reclamaciones

Ante esta situación, los usuarios piden al Presidente del Principado y a la Consejera de Derechos Sociales que "den las instrucciones oportunas para que el proceso electoral continúe como estaba previsto antes de la mencionada reunión manipuladora", y que se impida al presidente de Ama Mieres "ser candidato, como contempla el decreto 48/2019 en el artículo 26.4". Además, también reclaman el cese de Enrique Nuño "por su responsabilidad en el constante apoyo, defensa o pasividad que, inexplicablemente, demuestra ante las tropelías de este señor".