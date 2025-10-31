Película y coloquio en Langreo con motivo del aniversario de la Revolución del 34

El Cine Felgueroso de Sama acogió esta semana la proyección de la película "A mano armada", dirigida por Omar Tuero. Enmarcada dentro de la serie de actos organizada por el PC de Langreo para conmemorar el 91 aniversario de la Revolución de Octubre del 34, tras la proyección el director participó, acompañado de Xandru López (PC de Langreo) en un coloquio con los asistentes.