Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"

Nuevas movilizaciones en defensa de la sanidad pública en el valle del Nalón. Los pensionistas y jubilados del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) organizaron una concentración este viernes ante el hospital Valle del Nalón a la que acudieron más de un centenar de personas. Denuncian la existencia de "insostenibles listas de espera", tanto en el hospital como en atención primaria, "una larga fila de sufrimiento y desesperación que nos afecta a todos".

José Luis Cuenya, de los pensionistas de CCOO del Nalón fue el encargado de leer un duro comunicado. "Cada espera es una demora en recibir diagnóstico, un tratamiento o una cirugía que podría mejorar o salvar nuestras vidas". "La incertidumbre de no saber cuándo será tu turno", añadió, "genera una gran carga psicológica", que puede acabar en "ansiedad y estrés".

Por ello, el sindicato reclamó en la protesta "soluciones reales y no solo parches temporales. Esta no es una queja aislada, es un grito de auxilio de la ciudadanía, que necesita que merece un sistema sanitario que funcione".