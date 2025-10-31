Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"

La concentración reunió a más de un centenar de personas

La concentración de este viernes ante el hospital de Riaño

La concentración de este viernes ante el hospital de Riaño / LNE

L. Díaz

Langreo

Nuevas movilizaciones en defensa de la sanidad pública en el valle del Nalón. Los pensionistas y jubilados del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) organizaron una concentración este viernes ante el hospital Valle del Nalón a la que acudieron más de un centenar de personas. Denuncian la existencia de "insostenibles listas de espera", tanto en el hospital como en atención primaria, "una larga fila de sufrimiento y desesperación que nos afecta a todos".

José Luis Cuenya, de los pensionistas de CCOO del Nalón fue el encargado de leer un duro comunicado. "Cada espera es una demora en recibir diagnóstico, un tratamiento o una cirugía que podría mejorar o salvar nuestras vidas". "La incertidumbre de no saber cuándo será tu turno", añadió, "genera una gran carga psicológica", que puede acabar en "ansiedad y estrés".

Por ello, el sindicato reclamó en la protesta "soluciones reales y no solo parches temporales. Esta no es una queja aislada, es un grito de auxilio de la ciudadanía, que necesita que merece un sistema sanitario que funcione".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
  2. Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
  3. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  4. El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
  5. Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
  6. Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
  7. “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
  8. Lo que la zanja descubrió: las obras de la red de geotermia hacen aflorar en Mieres un inesperado hallazgo del siglo XIX

Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"

Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"

Laviana, más solidaria con Palestina: este jueves habrá un nuevo concierto de ayuda a Gaza

Laviana, más solidaria con Palestina: este jueves habrá un nuevo concierto de ayuda a Gaza

Sigue la guerra del centro de Mayores: "La legalidad se cumple", replica a los críticos el presidente de la Junta de Participación

Sigue la guerra del centro de Mayores: "La legalidad se cumple", replica a los críticos el presidente de la Junta de Participación

Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller

Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller

Adiós a las goteras en San Martín: estos son los centros sociales en los que se trabaja para arreglar las cubiertas

Adiós a las goteras en San Martín: estos son los centros sociales en los que se trabaja para arreglar las cubiertas

Atención lenenses: la reforma de la calle Menéndez Pidal conlleva restricciones

Atención lenenses: la reforma de la calle Menéndez Pidal conlleva restricciones

Reivindicando el Camino de las Asturias

Película y coloquio en Langreo con motivo del aniversario de la Revolución del 34

Película y coloquio en Langreo con motivo del aniversario de la Revolución del 34
Tracking Pixel Contents