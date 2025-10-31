Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"
La concentración reunió a más de un centenar de personas
L. Díaz
Nuevas movilizaciones en defensa de la sanidad pública en el valle del Nalón. Los pensionistas y jubilados del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) organizaron una concentración este viernes ante el hospital Valle del Nalón a la que acudieron más de un centenar de personas. Denuncian la existencia de "insostenibles listas de espera", tanto en el hospital como en atención primaria, "una larga fila de sufrimiento y desesperación que nos afecta a todos".
José Luis Cuenya, de los pensionistas de CCOO del Nalón fue el encargado de leer un duro comunicado. "Cada espera es una demora en recibir diagnóstico, un tratamiento o una cirugía que podría mejorar o salvar nuestras vidas". "La incertidumbre de no saber cuándo será tu turno", añadió, "genera una gran carga psicológica", que puede acabar en "ansiedad y estrés".
Por ello, el sindicato reclamó en la protesta "soluciones reales y no solo parches temporales. Esta no es una queja aislada, es un grito de auxilio de la ciudadanía, que necesita que merece un sistema sanitario que funcione".
