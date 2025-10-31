Sigue la guerra del centro de Mayores: "La legalidad se cumple", replica a los críticos el presidente de la Junta de Participación

Tras la denuncia de "pucherazo" y compra de votos por parte de un grupo de críticos con la gestión del centro de mayores de Mieres, el presidente de la asociación "Ama Mieres" y de la Junta de Participación del equipamiento, José Antonio Álvarez, ha querido negar todas las acusaciones y asegurar que "todo se ha hecho de manera legal". Además, también ha acusado a los críticos de ser un grupo minoritario, y de que constantemente está recibiendo faltas de respeto por su parte.

Álvarez señaló, respecto a la decisión de reducir el número de miembros de la junta a la mitad, que se tomó con las elecciones ya convocadas, que "es algo que viene regulado por Decreto, que se puede hacer, es legal, y que tiene que ser la propia Junta la que lo decida". En este sentido, indicó que la presencia del director general de Mayores, Enrique Nuño, en la reunión del pasado lunes en la que se decidió cambiar esta norma, vino motivada "precisamente para que todo fuera legal". "Se cumple de manera rigurosa y absoluta", afirmó Álvarez.

Revertir

Además, el presidente de "Ama Mieres" afirma que el colectivo se creó hace 13 años y nació sin ánimo de lucro, algo que "se mantiene a día de hoy". "El baile es el único ingreso que tenemos, y el dinero que cobra la asociación se revierte en los socios para que tengan las actividades más baratas", apuntó José Antonio Álvarez, que acusó a los críticos de ser "antiasociación".

También se quiso pronunciar sobre los "ataques" que dice estar recibiendo constantemente. "Día tras día recibimos faltas de respeto e insultos, porque tienen pocas ideas y muy mala leche", dijo Álvarez, que indicó que estos socios del centro "ahora se revuelcan porque saben que en las elecciones lo tienen todo perdido".

Mandato

José Antonio Álvarez lleva al frente de la Junta de Participación, antes junta de Gobierno, 13 años, algo que no niega. Sin embargo, afirma que la denuncia por parte de los críticos carece de sentido. Señala que los primeros años, cuando la entidad se denominaba como Junta de Gobierno, no contaron. Y en el año 2019, cuando se firmó el Decreto que renombra a la Junta como de participación y que limita los mandatos a dos (de tres años cada uno), llegó la pandemia, por lo que considera que tampoco cuentan en ese cómputo. "Esto empieza a contar en 2022, y todavía me quedaría un mandato más, en 2028 ya no me podría presentar", afirma. Llevaría para entonces, de salir elegido el próximo martes, 16 años en el cargo.

La crítica

El presidente de Ama Mieres quiso contestar así a un grupo de socios críticos con su gestión y con su intención, denuncian, de perpetuarse en el cargo. El próximo martes se celebrarán elecciones a la Junta de Participación, y los críticos presentan también candidatos, pese a que denuncian que el proceso electoral está siendo "adulterado y amañado" por parte del actual presidente de la Junta, que a su vez es el presidente de la asociación "Ama Mieres".

Entre sus críticas señalan que se han cambiado las normas con el proceso electoral ya iniciado, y aseguraban que se está llevando a cabo una "compra" de votos encubierta por parte del presidente de Ama Mieres hacia sus afines, "rebajando tarifas y dejando gratis o subvencionando, en periodo electoral, actividades por las que hasta ahora cobraba".

Criticaron también que José Antonio Álvarez, "además de presidir la Junta de Participación, preside una asociación con ánimo de lucro, que está haciendo negocios a costa del centro y sus socios, ufanándose incluso públicamente de que el centro es suyo", una acusación negada por tajantemente por Álvarez.