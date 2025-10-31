Vivienda, recuperación de locales vacíos, aparcamiento e industria: la visión urbanística del PP para Mieres

El grupo municipal del Partido Popular de Mieres ha presentado cinco alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO), actualmente en fase de revisión. Los populares señalan que su idea es la de "aportar soluciones constructivas y realistas que permitan adaptar el urbanismo de Mieres a las necesidades actuales del concejo, apostando por una ciudad más viva, accesible y con oportunidades de crecimiento". Vivienda, aparcamiento o comercio son algunos de los ejes en los que se apoyan sus alegaciones. Para el edil Víctor Ferreira, "el Plan General no puede ser un catálogo de ideas abstractas, sino una herramienta útil para mejorar la vida de los mierenses. Desde el PP hemos presentado alegaciones que miran al futuro con los pies en el suelo".

Por un lado, los populares proponen flexibilizar la reconversión de locales vacíos en viviendas. El PP entiende necesario "modificar la norma que impide convertir locales en vivienda en aquellos tramos donde el uso residencial de los bajos no alcance el 40% del frente de manzana". "Esta restricción impide aprovechar numerosos bajos vacíos que podrían destinarse a vivienda, especialmente adaptada a personas mayores o con movilidad reducida", aseguró Ferreira, que agregó que "hay locales cerrados desde hace años que podrían ser hogares. Mieres necesita vivienda asequible y accesible, y el Plan General debe facilitarlo, no bloquearlo".

Además, desde el PP reclaman una conexión directa del polígono de Reicastro con la A-66. "Es una cuestión de previsión y sentido común: no cuesta dinero ahora, pero puede abrir la puerta a nuevas inversiones en el futuro", explicó el edil popular, que indicó que "Reicastro es una zona estratégica para el desarrollo industrial del concejo, pero su falta de conexión con la red viaria de alta capacidad limita su potencial".

Crecimiento

La tercera de las propuestas de los populares pasan por "apostar por el crecimiento ordenado hacia el Norte y abandonar proyectos irreales". En esta línea, desde el PP se defiende que "el desarrollo urbano de Mieres se oriente hacia el norte, entre Oñón y La Peña, donde ya existen infraestructuras y servicios". En cambio, el PP pide eliminar la previsión de un nuevo Parque Científico-Tecnológico en esa zona. “El urbanismo debe centrarse en lo que es posible y necesario. Llevamos más de veinte años esperando el Parque Tecnológico de Figaredo, que nunca llegó. No podemos seguir planificando proyectos que solo existen sobre el papel”, afirmó Ferreira.

El polígono de Reicastro, en Mieres. / LNE

En materia vial, desde el PP apuestan por "facilitar el aparcamiento y apoyar al comercio local". Esto pasa, a su juicio, por "eliminar cualquier referencia que limite el aparcamiento para los no residentes en el casco urbano, y que se planifiquen nuevas zonas de estacionamiento". "El 40% de los mierenses viven en los pueblos y necesitan acceder al centro en coche. Si les ponen trabas para aparcar, se perjudica directamente al comercio local", señaló Ferreira, que defendió que "el PGO debe incrementar las plazas de aparcamiento público y privado, incluyendo la creación de nuevas bolsas y la ampliación de las existentes".

Por último, los populares reclaman la "recalificación del polígono de Gonzalín con uso terciario, al igual que Vega de Arriba". El Partido Popular plantea que estos terrenos tengan uso comercial y de servicios, "adaptándolo a la realidad económica y urbana de Mieres". "Su proximidad al centro y la futura remodelación de la estación de tren hacen de este ámbito un espacio idóneo para actividades de servicios, ocio y comercio", indicaron.

Críticas

Lo que también quieren dejar claro los populares mierenses es que hay proyectos en el Plan con los que no están de acuerdo. En concreto, hacen referencia al soterrameinto de la autopista A-66 a su paso por Mieres. "Es irreal y fuera de las competencias municipales", señala Víctor Ferreira, para agregar que "el futuro de Mieres no pasa por túneles imposibles, sino por hacer una ciudad atractiva, cómoda y con oportunidades reales para quien quiere vivir o invertir aquí. De hecho, aún no se ha acabado con las pantallas acústicas".