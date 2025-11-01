La ciencia y la investigación llegan mejor si es con humor: Bayer impulsa su nuevo concurso de monólogos para jóvenes

La planta de Bayer en Lada (Langreo) donde se fabrica el ácido acetilsalicílico para todas las aspirinas que se distribuyen el en mundo será completamente "verde" en junio del año que viene. La compañía afronta un proyecto para la absoluta descarbonización de la factoría y por eso el tema del concurso de monólogos "Cuestión de Ciencia" que promueve la compañía no podía ser otro que la descarbonización.

"Cuestión de Ciencia" es una iniciativa de la farmacéutica con la colaboración de la organización "Big Van Ciencia", que busca acercar la ciencia a los jóvenes al tiempo que apoya al ámbito educativo. Impulsada por Bayer desde 2019, coincidiendo con su 120 aniversario en España, en sus ediciones previas la iniciativa ha puesto a prueba a los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de toda España a través de la creación de monólogos científicos como respuesta a algunos de los mayores retos relacionados con la mejora de la salud, la alimentación y el medio ambiente. El año pasado hubo ganador asturiano, fue Ariel Rodríguez Palacios, del IES Valle de Turón.

"Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar el futuro?", llegará a Asturias el 24 de noviembre. La cita, enmarcada en la Semana de la Ciencia, pondrá el foco en la descarbonización como uno de los pilares fundamentales de una industria comprometida con la salud del planeta.

Nuevos formatos

La edición de este año da un paso más en su formato y se adapta al lenguaje y los canales con el que se expresan las nuevas generaciones. El tradicional monólogo científico evoluciona hacia un contenido audiovisual completo, en el que se valorará no solo el contenido divulgativo y científico, sino también la creatividad en la edición y puesta en escena. Los vídeos resultantes se convertirán en herramientas de comunicación con impacto social y serán difundidos públicamente a través de las redes sociales, acercando aún más la ciencia a la ciudadanía.

Para Carmen Lara, responsable de Sostenibilidad de Bayer en España, “impulsar el interés de los jóvenes por la ciencia es esencial para la prosperidad de nuestra sociedad. Involucrarlos desde hoy en los desafíos actuales y estimular su curiosidad científica y pensamiento crítico, es clave en todo ello”. “Por otra parte, el uso de códigos y lenguajes más actuales es un apoyo para la divulgación científica y una herramienta para impulsar su visión y empoderamiento, permitiéndoles crear contenido riguroso que resuene en un público más amplio, utilizando su propio lenguaje y canales de comunicación”, añade.

Retos locales con visión global

La séptima edición del concurso mantiene su estructura itinerante y vuelve a conectar los retos científicos con realidades locales, alineando las temáticas propuestas con necesidades concretas de cada territorio y con los grandes desafíos globales en salud, alimentación y sostenibilidad. De ahí que en Asturias se opte por la descarbonización precisamente cuando la planta de Lada será la primera de una farmacéutica en España que logre ser completamente "verde".

El concurso dará comienzo el 17 de noviembre en Almería, donde el reto girará en torno a la agricultura regenerativa como palanca para un modelo agroalimentario más sostenible. Tras su paso por Asturias, el recorrido del concurso se cerrará el 25 de noviembre en San Sebastián, con un reto centrado en los avances en terapia génica y su potencial transformador en el ámbito biomédico.

Antes de cada parada, el equipo de "Cuestión de Ciencia" establece contacto con los centros educativos de la región y su profesorado, a quienes se les proporciona formación específica y recursos didácticos. Después, los estudiantes trabajan sus ideas en forma de monólogo científico en formato audiovisual, integrando tanto los contenidos científicos como el lenguaje narrativo, creativo y divulgativo propio de las plataformas digitales.

Según Oriol Marimón, director de Proyectos Internacionales de Big Van Ciencia, “integrar el lenguaje audiovisual en la divulgación científica es un acierto. A través de estas herramientas, los jóvenes no solo explican ciencia: también aprenden a comunicarla, a emocionarse con ella y a conectar con otros”.

Premios

Una vez recibidas todas las propuestas, se seleccionarán cinco finalistas de entre todos los participantes de los centros de Asturias. Estos vídeos se difundirán en los canales de redes sociales de Bayer y Big Van Ciencia, contribuyendo a una mayor visibilidad de la ciencia desde la voz de los jóvenes. Posteriormente, un jurado experto se reunirá para deliberar y elegir a los tres ganadores, uno por cada ámbito temático.

Los premios incluirán una dotación de 1.000 euros en material educativo y tecnológico para cada centro ganador, así como una visita educativa a la planta de Bayer de Langreo. Además, los ganadores realizarán un viaje institucional a Madrid.