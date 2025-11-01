Devastador vertido al Nalón en Sotrondio: mueren los peces "en al menos cuatro kilómetros de río"

"Te asomabas desde el puente y había truchas muertas río arriba y río abajo". Prudencio Marcos, presidente de la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón comprobó a última hora de la mañana de este sábado 1 de noviembre que un vertido a la altura del polígono industrial de La Florida, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) había provocado la muerte de peces "en cuatro kilómetros río abajo, hasta El Entrego".

El vertido se produjo a media mañana y los pescadores dieron aviso de lo sucedido. A la zona se trasladaron un agente medioambiental del Principado, la guardería de Medio Rural y agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. "Tomaron muestras de agua y ahora se analizarán para saber de qué era exactamente el vertido", explicó Marcos. El presidente de los pescadores apunta que "el vertido puede haber salido de cualquier empresa del polígono de La Florida", pero serán las autoridades quienes determinen el punto exacto y establezcan las sanciones oportunas.

El daño ocasionado por la contaminación del agua se veía claramente. Una espuma blanca bajaba por el río Nalón desde Sotrondio y a su paso iba dejando "cientos de peces muertos". A las dos de la tarde, casi dos horas después de localizarse el vertido, seguía viéndose esa espuma.

Peces muertos en el Nalón a causa del vertido. / LNE

Denuncia ecologista

A la denuncia de los pescadores se sumó la de los ecologistas. La Coordinadora Ecoloxista denunció la situación ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Consejería de Medio Rural.

Fructuoso Pontigo, presidente de la Coordinadora, aseguró que este tipo de vertidos son "demasiados habituales" en los ríos asturianos "por la permisividad que hay con el mal funcionamiento de muchas depuradoras o vertidos autorizados de empresas que emiten más de lo permitido o con condiciones de calidad peores de las autorizadas, pero que es difícil detectarlos en el momento". En el caso del Nalón los pescadores no recuerdan nada tan grave como lo de este sábado. Sí que hubo otro vertido hace dos años "pero no fue tan grande", aseguró Prudencio Marcos.

Estos vertidos con un notable impacto sobre los pocos peces que quedan en los ríos que sufren las malas condiciones de las aguas, unidas a la escasez del caudal, el aumento de la temperatura.

Una gran trucha, muerta sobre las piedras. / LNE

Medidas

Pontigo pidió a las administraciones "que tomen las muestras adecuadas e inicien una actuaciones claras, contundentes y efectivas para frenar la contaminación de nuestros cauces, que no pueden seguir siendo cloacas por más tiempo, ante el considerable retraso que tiene la depuración de las aguas residuales urbanas, con miles de personas cuyas emisiones son efectuadas sin pasar por ningún tipo de depuración por inexistencia de depuradora o por mala función o dimensionamiento de las existentes".