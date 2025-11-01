Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Día de todos los Santos reúne a las familias de las Cuencas

Los cementerios de las cuencas del Caudal y del Nalón se llenan de visitantes que rezan y recuerdan en grupo a sus fallecidos

La familia Bernardo, en el cementerio de Sama.

La familia Bernardo, en el cementerio de Sama. / D. O.

D. ORIHUELA / A. VELASCO

Langreo / Mieres

Hay tradiciones que por mucho que pasen los años no se pierden. Y acudir a los cementerios en el día de Todos los Santos es una de ellas en las Cuencas. Fueron cientos las personas que acudieron a los camposantos para dejar flores o recordar a los seres queridos fallecidos. Desde primera hora de la mañana, a cuentagotas en algunos momentos y con más animosidad en otros, los pasillos de los cementerios eran testigos de los homenajes, charlas o rezos antes los nichos o tumbas.

Como en el caso de Mieres, donde la familia de Bernardino Iglesias se reunía en torno al columbario para llevar flores y charlar un rato sobre anécdotas compartidas cuando este minero turonés estaba en vida.

Reunión familiar hubo también el en camposanto de Sama, en Langreo. Ocho componentes de la familia Bernardo se reunieron alrededor de la tumba en la que yacen los restos de los que ya no están. Llevaron flores y velas para honrar a los suyos.

Lo mismo hicieron otros vecinos de Langreo, como Carmen Ferreiro, que visitó el cementerio y aprovechó para comprobar el estado en que se encuentra el nicho familiar.

Una clásica mañana de Día de Difuntos, con el cielo gris, lluvia intermitente y los cementerios llenos de flores y de visitantes que recordaban a aquellos que se han ido.

