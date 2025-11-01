El Día de todos los Santos reúne a las familias de las Cuencas
Los cementerios de las cuencas del Caudal y del Nalón se llenan de visitantes que rezan y recuerdan en grupo a sus fallecidos
D. ORIHUELA / A. VELASCO
Hay tradiciones que por mucho que pasen los años no se pierden. Y acudir a los cementerios en el día de Todos los Santos es una de ellas en las Cuencas. Fueron cientos las personas que acudieron a los camposantos para dejar flores o recordar a los seres queridos fallecidos. Desde primera hora de la mañana, a cuentagotas en algunos momentos y con más animosidad en otros, los pasillos de los cementerios eran testigos de los homenajes, charlas o rezos antes los nichos o tumbas.
Como en el caso de Mieres, donde la familia de Bernardino Iglesias se reunía en torno al columbario para llevar flores y charlar un rato sobre anécdotas compartidas cuando este minero turonés estaba en vida.
Reunión familiar hubo también el en camposanto de Sama, en Langreo. Ocho componentes de la familia Bernardo se reunieron alrededor de la tumba en la que yacen los restos de los que ya no están. Llevaron flores y velas para honrar a los suyos.
Lo mismo hicieron otros vecinos de Langreo, como Carmen Ferreiro, que visitó el cementerio y aprovechó para comprobar el estado en que se encuentra el nicho familiar.
Una clásica mañana de Día de Difuntos, con el cielo gris, lluvia intermitente y los cementerios llenos de flores y de visitantes que recordaban a aquellos que se han ido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
- Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos