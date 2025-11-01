Los ecologistas denuncian que se quieren tramitar otros dos parques de baterías en San Martín

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denuncia que el Principado "sigue tramitando nuevos parques baterías", en la región, "ahora se trata de dos en San Martín del Rey Aurelio, los llamados Carrocera 1 y 2, de 5 Mw de potencia, con diez contenedores de baterías en suelo urbano, con viviendas a menos de 30 metros entre el poblado de San Martín y el polígono de la Florida". Recientemente, el Pleno de San Martín ya mostró su rechazo a este proyecto, y se negó a prestar apoyo a la propuesta.

Desde la Coordinadora Ecoloxista "lamentamos estas prisas por tramitar más parques de baterías en zonas urbanas, rodeados de viviendas, cuando hay suficientes lugares en Asturias alejados" de zonas residenciales.

"Es llamativo", añaden, "la larga lista de parques de baterías en tramitación que se unen a los ya autorizados". Ahora mismo "son 10 parques los que tienen la autorización ambiental con 190 contenedores con más de 561 Mw de capacidad de almacenamiento; 4 parques en Siero, 2 en Gijon, 2 en Oviedo, 1 en Salas y 1 en Corvera, una cantidad muy elevada para las necesidades energéticas asturianas", a los que "se sumarán varias docenas más que están en el trámite ambiental, porque el Principado lo aprueba todo", denuncia el colectivo ecologista.

El Principado, asegura la Coordinadora, "ha obviado los efectos que estas instalaciones pueden tener sobre la salud de las personas y el medio ambiente en general".