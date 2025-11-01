El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: "Estamos destrozados", afirman sus allegados

"Estamos destrozados, no nos lo podemos creer". Son palabras de la pareja de Agustín Gilete Tapia, el hombre de 73 años que fallecía este viernes en un accidente de tráfico a la altura de Sovilla (Mieres), en la carreteras AS-112, conocida como el Corredor del Aller. Sus allegados se trasladaban este mismo sábado a Asturias desde Plasencia (Cáceres), lugar de residencia del fallecido, para acompañar sus restos mortales de vuelta a su tierra. El hombre era actualmente concejal en el Ayuntamiento de Membrío, que ha decretado dos días de luto oficial. Allí fue alcalde 31 años. El funeral tendrá lugar este domingo.

Sus familiares y amigos aún se muestran incrédulos ante el fatal suceso. "Era una magnífica persona", señalan sus allegados en Felechosa, donde Agustín Gilete tenía un apartamento desde hace años y donde pasaba temporadas. "Cuando nos lo dijeron nos quedamos helados, era una persona que siempre ayudaba a todo el mundo y muy cariñosa y querida", explica una de sus amistades de la cafetería Jeyro, en la que tomaba algo frecuentemente.

Agustín Gilete Tapia, en una foto de sus redes sociales. / LNE

Felechosa

Conocido en Felechosa como "El Extremeño", Agustín Gilete Tapia, de 73 años, llegó a la localidad allerana casi por casualidad. Iba a irse de vacaciones con su pareja a Santander, pero en el último minuto cambiaron de destino hacia el alto Aller. Desde aquel momento, se enamoró de la localidad, en la que hace 7 años comprababa una segunda residencia que visitaba con asiduidad. "Era una persona muy sana, que se cuidaba mucho, y tremendamente agradable", señalan sus conocidos, todavía instalados en un profundo pesar por la pérdida del amigo.

Herido grave un hombre de 60 años en un accidente en el corredor del Aller / Andrés Velasco

En este último y fatídico viaje a Asturias, Agustín Gilete tenía una consulta odontológica, y tenía previsto volver a Extremadura en los próximos días, ya que también tenían que hacerle allí algunas pruebas médicas. Sin embargo, el fatal accidente al chocar con su vehículo contra una furgoneta en el Corredor del Aller, se cobraba la vida del exalcalde de Membrío. Pese a ser reanimado en el lugar del accidente y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), no pudo superar la gravedad de las heridas.

Alcalde

Sanitario de profesión, Agustín Gilete también tuvo una vida pública muy intensa. No en vano, fue más de treinta años alcalde en la localidad cacereña de Membrío, entre 1987 y 2018. De hecho, todavía era concejal por UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) en el citado Ayuntamiento, que ha decretado dos días de luto oficial. También fue diputado en la Asamblea de Extremadura durante tres legislaturas. Era padre de tres hijos y tenía dos nietos.

Sus familiares se trasladaban este mismo sábado hasta Oviedo, para posteriormente acompañar los restos mortales del hombre hasta Extremadura, donde está prevista la celebración del funeral este domingo.