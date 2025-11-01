Francisco García, portavoz del gobierno de Mieres (IU): “Tenemos más de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes y solo tres operarios: la externalización fue responsable y positiva”

Francisco García es el pilar que soporta la parte más pesada de la estructura del gobierno del Ayuntamiento de Mieres (IU). El portavoz municipal gestiona directamente las áreas de Recursos Humanos, Modernización y Empleo, asumiendo también el papel de coordinador del equipo de Manuel Ángel Álvarez. Este maestro industrial dejó hace ya seis años su puesto como jefe de Compras en la Fundación Laboral para asumir una responsabilidad de gestión pública que no ha dejado de crecer. Se ha ganado fama de persona conciliadora, sin dejar de mostrarse enérgico a la hora de afrontar el reto pendiente de articular una administración local moderna y mucho más eficiente.

-Usted suele decir que Mieres ha pasado de ser un Ayuntamiento “de los tiempos de la diligencia” a uno del siglo XXI. ¿A qué se refiere exactamente?

-Es una forma de resumir todo el proceso de transformación que hemos vivido. Hemos modernizado la administración y mejorado los servicios, dejando atrás viejas inercias. Hoy Mieres es un Ayuntamiento moderno, eficaz y preparado para responder a las necesidades actuales de la ciudadanía.

-¿Qué objetivos se marcan a medio plazo para el municipio?

-Queremos que Mieres sea una tierra de oportunidades y que pueda atraer población joven. Tenemos mucha gente mayor y eso nos obliga a ofrecer servicios adecuados y de calidad. Por eso invertimos en bienestar social, deporte y cultura. No es casual que destinemos 5 millones de euros solo a instalaciones deportivas, que seamos un referente cultural en Asturias o uno de los ayuntamientos que más invierte en bienestar social.

-¿En qué se nota esa modernización?

-Los servicios municipales funcionan cada vez mejor. Queda trabajo por hacer, pero los avances son evidentes. Hemos realizado una inversión millonaria para disponer de más y mejores medios, tanto en maquinaria y vehículos como en la mejora directa del servicio que prestamos a los vecinos.

-¿Podría darnos algunos ejemplos concretos?

-La nueva sede de Servicios Sociales es un buen ejemplo: se ha construido con una inversión de 700.000 euros. También vamos a destinar 300.000 euros a renovar la flota de la Policía Local —con un furgón de atestados, cuatro motos, dos coches nuevos, un dron y un equipo táser— y otros 300.000 euros a mejorar los parques infantiles del concejo y a construir uno nuevo en Santullano

-Usted ha insistido en la importancia de apostar por lo público. ¿Cómo se refleja eso en la gestión municipal?

-La empresa de transportes es un ejemplo claro: no solo evitamos su privatización, sino que hicimos la mayor renovación de la flota con una inversión millonaria. Además, estamos construyendo una nueva nave municipal en Sueros, moderna y eficiente. La venta de la antigua nave nos ha permitido financiar este proyecto.

-¿Y en cuánto al mantenimiento urbano y la atención ciudadana?

-Hemos reforzado las brigadas municipales en los principales núcleos para mejorar limpieza y mantenimiento. Llegamos a pueblos donde nunca se había actuado y aumentamos la frecuencia en otros. Además, facilitamos la vida a los vecinos. Hoy pueden realizar la mayoría de trámites las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde su móvil o su ordenador. En esta legislatura ya hemos invertido más de 2,5 millones de euros en modernización tecnológica, pero sin olvidar a quienes no usan internet: reforzaremos la Oficina de Atención al Ciudadano para garantizar una atención presencial de calidad.

-¿Cómo se ha gestionado la renovación de personal en el Ayuntamiento?

-En los últimos años hemos convocado 61 plazas públicas, el máximo que permite la ley. Nuestra plantilla actual es de 334 personas: 113 funcionarios y 221 personal laboral. En el último año hemos estabilizado 158 puestos, es decir, uno de cada dos. Nueve de cada diez de esas plazas corresponden a personal laboral.

-¿Qué retos afrontan en materia de recursos humanos?

-Los procesos de estabilización han dejado vacías todas las bolsas de trabajo, lo que dificulta cubrir bajas y vacantes. Los ayuntamientos estamos al límite. El Principado debería impulsar procesos únicos de selección, como se hizo con la Policía Local. Nosotros reforzaremos personal, pero el Principado y el Estado deben simplificar los procedimientos.

-La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo parece ser un hito importante. ¿Por qué?

-Porque hasta ahora trabajábamos con un catálogo de los años 80. En unos meses aprobaremos una nueva RPT, que estamos negociando con los sindicatos. Supone valorar uno a uno los 334 puestos del Ayuntamiento, tras decenas de entrevistas y análisis técnicos.

-¿Qué aportará esta herramienta?

-La RPT nos permitirá reorganizar las áreas, definir funciones y planificar la plantilla del futuro. Es una radiografía completa de la organización y una hoja de ruta para reforzar los servicios y ser más útiles a los vecinos.

-Antes hablaba de apostar por lo público. ¿Cómo explica entonces algunas privatizaciones, como la del servicio de jardinería?

-Lo hicimos por necesidad, no por convicción. El Estado limita la contratación de personal y nos exige ofrecer más servicios con menos recursos. Tenemos más de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes y solo tres operarios. La externalización fue una medida responsable y el resultado ha sido positivo. Pero necesitamos una financiación justa: no se pueden multiplicar los panes y los peces.

-¿Cómo valora la situación de seguridad en el concejo?

-Mieres es uno de los municipios más seguros de Asturias. Siempre puede haber incidentes, pero son aislados. La coordinación entre Policía Local, Nacional y Guardia Civil es excelente, y seguiremos siendo contundentes con quienes incumplan la ley.