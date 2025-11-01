Historia minera sobre vías: en este pozo donde se ha instalado la última locomotora restaurada por Hunosa

La SHE-9, una histórica máquina de vapor que prestó servicio durante años llevando carbón entre Aller y Mieres, ya descansa restaurada. Esta locomotora ha sido la última en ser rehabilitada por parte de Hunosa, culminando así un ambicioso plan de conservación del patrimonio ferroviario de la empresa, en el que se restauraron hasta una decena de vehículos. Esta misma semana, la compañía hacía el traslado de la máquina desde los Talleres Santa Ana, donde fue reparada, hasta su destino final: el pozo Santiago, en Aller.

Esta locomotora fue restaurada por el equipo especializado de la Fundación Santa Bárbara (Fusba), que se encargó de devolver la pieza a un estado óptimo para su exposición. En la SHE-9 trabajó el equipo que durante los últimos años se ha formado en la restauración de patrimonio ferroviario, y que opera en El Entrego. Raúl Suárez, Tomás Valverde y Jesús Adolfo Suárez fueron los encargados de acometer los trabajos. Además, y como en el resto de proyectos acometidos por Hunosa en esta materia, también contaron con el asesoramiento y colaboración del Museo del Ferrocarril, con su director, Javier Fernández, a la cabeza. También ha colaborado en estas restauraciones Guillermo Bas, experto en patrimonio ferroviario.

La locomotora restaurada, saliendo de los talleres Santa Ana. / LNE

Origen

El propio Bas explicaba sobre esta máquina en una de sus numerosas publicaciones que fue la tercera locomotora americana adquirida por la entonces Sociedad Hullera Española, que se hizo con ella en 1918. La pieza fue construida en el estado de Nueva York por la American Locomotive Company, y la compañía minera española se hizo con ella debido a "la relación que la Hullera mantenía con el representante del fabricante, Manuel Caragol, que tenía su residencia en Barcelona, donde estaba también la sede de los negocios del marqués de Comillas".

En el libro, Guillermo Bas especifica que "su servicio fue el de remolcar los trenes de carbón que se dirigían al lavadero de Sovilla, hasta que fue retirada". A principios de la década de los 70, la SHE-9 fue repintada y colocada como monumento ante los talleres de Hunosa. Años más tarde, tras una nueva restauración se trasladó al pozo Santiago como elemento ornamental. Ahora, después de esta última rehabilitación, ha vuelto a la explotación minera allerana.

Los trabajos de instalación de la locomotora. / Hunosa

Con estas labores, Hunosa culmina así un ambicioso plan que llevó a la empresa a restaurar una decena de máquinas de vapor, algunas con medios propios, como el grupo de la Fundación Santa Bárbara, y otras llevándolas a talleres especializados.

Experiencia

La SHE-9 no es la única máquina que Hunosa ha rehabilitado recientemente. De hecho, durante la Feria de Turismo Minero (FETUMI), celebrada a comienzos de octubre, la empresa estatal presentaba en el pozo Sotón la locomotora CA-8 (Carbones Asturianos 8), a la que han rebautizado como «Río Nalón». Casi un siglo después de su fabricación, concretamente en Alemania, esta máquina volverá a posarse sobre raíles para recorrer de nuevo instalaciones mineras.

Aunque todavía no hay fecha, la CA-8 será uno de los nuevos atractivos del entorno del pozo Sotón. A la locomotora se le acoplarán vagones para que los turistas que visitan la mina entreguina puedan recorrer las instalaciones en un tren de vapor en un recorrido de en torno a un kilómetro.