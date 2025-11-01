Tragedia en Mieres: muere uno de los implicados en la colisión del corredor del Aller, un conductor extremeño de 73 años

Un conductor natural de Cáceres, de 73 años de edad y cuya identidad se corresponde con las iniciales A. G. T., falleció ayer a consecuencia de las heridas sufridas tras una colisión entre dos vehículos en el Corredor del Aller, a la altura de Sovilla, dentro del término municipal de Mieres. El otro conductor implicado resultó con lesiones leves.

El accidente se produjo pasadas las 9 de la mañana a la entrada del Corredor del Aller (AS-112). El turismo en el que viajaba el fallecido chocaba frontolateralmente con una furgoneta justo a la altura de la curva donde se encuentran las instalaciones de la empresa Rioglass, poco antes de llegar al barrio de San Salvador, en la localidad de Santa Cruz de Mieres.

Al lugar del accidente se desplazaron Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que tuvieron que excarcelar al conductor del turismo, el varón extremeño de 73 años, que había quedado atrapado tras el choque. A la zona llegaban también varias ambulancias, entre ellas la UVI-Móvil de Mieres, cuyo equipo médico se encargó de reanimar al paciente en el mismo lugar del accidente. Una vez estabilizado, fue trasladado con pronóstico muy grave al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde fallecía horas después al no poder recuperarse de las lesiones.

El conductor de la furgoneta implicada en el siniestro, de 48 años de edad, también resultó herido, aunque de pronóstico leve. Se le trasladó en un principio hasta el centro de salud de Santa Cruz y, posteriormente, fue activada una ambulancia para evacuarlo hasta el hospital Álvarez-Buylla de Mieres, donde fue atendido y se le realizaron pruebas para descartar cualquier lesión de mayor gravedad.

La Guardia Civil y operarios del servicio de Carreteras llegaban de forma rápida al lugar del accidente. Fueron los encargados de desviar durante al menos dos horas la circulación de forma provisional por la AS-386. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 09.25 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona atrapada.

Los bomberos que también acudieron al lugar de la colisión y realizaron el rescate del conductor luego fallecido dieron por finalizada su intervención en el suceso a las 10.25, una vez lograron sacar del vehículo al herido. El coche en el que viajaba quedó prácticamente destrozado por la colisión.

Para investigar lo sucedido, se desplazaron a Sovilla dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Mieres y el Equipo UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros Viales) del Destacamento de Tráfico de Gijón.

Anterior accidente mortal

Hasta el acaecido en la mañana de ayer en Santa Cruz de Mieres, el último accidente mortal en las Cuencas tuvo lugar, el pasado 28 de septiembre, en la zona rural de Langreo, en la localidad de Llodero. Un hombre fallecía al volcar el todoterreno que conducía dentro de una finca privada. Tenía 71 años de edad, y con él viajaban dos menores, que resultaron heridos leves. El fallecido, Jesús R. A., había sido trabajador de la cementera de Tudela Veguín, y era "una persona muy implicada con su pueblo".