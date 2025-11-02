Lena refuerza la plantilla de la policía local con cuatro agentes

Lena es una de los tres concejos de la comarca, junto a Mieres y Aller, que cuenta con cuerpo propio de Policía Local. Y recientemente, el Ayuntamiento ha reforzado la plantilla del servicio municipal con la incorporación de cuatro nuevos agentes.

Tras la incorporación de los nuevos miembros del cuerpo, en cuya recepción oficial participaron miembros del Gobierno municipal, la Policía Local de Lena ya cuenta con 14 efectivos. La media de edad de la plantilla es de 37 años.

Homenaje

Además, en el transcurso del acto de bienvenida a los nuevos policías, la alcaldesa, Gemma Álvarez; el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Mallada; y el jefe de la Policía Local, Pablo Alonso, dedicaron un reconocimiento especial a uno de los agentes municipales, José Ramón Suárez Sáez. Este homenaje se dio por la actuación clave que tuvo hace unos meses, cuando salvó la vida de un vecino del concejo que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y al que practicó un masaje cardiopulmonar.